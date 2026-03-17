Na coluna desta quarta-feira trago três erros comuns que as pessoas cometem ao tentar emagrecer. Erro 1: trocar refeições completas por beliscos. Isso inclui produtos alimentares que fornecem baixas calorias e alimentos in natura como frutas e castanhas consumidos de forma isolada. Na maioria das vezes, esses lanches deixam com mais fome, e isso vai acabar refletindo no aumento do consumo calórico em algum momento. Além disso, a depender da quantidade que você consome pode ultrapassar as calorias que teria em uma refeição completa. Muitos produtos se preocupam em fornecer apenas calorias mais baixas e a parte nutricional fica comprometida. Lembre-se que é importante que você emagreça, mas também fique bem nutrido. Outro ponto aqui é que nem sempre volume de comida reflete em mais calorias, inclusive pode acontecer o contrário. Você come algo, fica com fome e acaba comendo mais vezes por dia. Portanto, é indicado realizar refeições com bom volume alimentar, ricas em nutrientes e fibras que garantem mais saciedade, sendo assim mais efetivas.Para isso é importante focar em alimentos de baixa densidade calórica como legumes, folhas e a maioria das frutas. Esses alimentos devem ser agregados às refeições e não consumidos de forma isolada. Por exemplo, você pode perfeitamente consumir um pouco de arroz, caprichar mais no feijão, aumentar bem a quantidade de legumes e uma quantidade moderada de proteína. Nos lanches, a fruta e as castanhas em quantidades moderadas podem ser adicionadas no iogurte. Comer menos alimentos, porém mais calóricos, podem fazer engordar. Uma das consequências do emagrecimento é o aumento da fome. Nesse cenário é mais inteligente aumentar o volume de forma estratégica. Erro 2: pular refeições para reduzir as calorias. Assim como o erro anterior, uma hora tudo pode desandar, afinal a fome virá com mais força e não há “força de vontade” que resista. Principalmente se você deixa de comer porque vai comer algum alimento mais calórico depois. As chances de exageros são enormes e a conta não vai fechar. Portanto, se tiver algum evento ou encontro em restaurantes que servem comidas mais palatáveis, o mais interessante é comer bem ao longo do dia para não chegar ao local com a fome mais exacerbada que te causará uma perda de controle. Erro 3: treinar para ter mais liberdade para comer. Esse é um erro clássico, mas na maioria das vezes o efeito é superestimado. É comum as pessoas pensarem que gastam muitas calorias ao fazerem exercícios, mas a verdade é que esse gasto é insuficiente para compensar exageros alimentares. É comum vermos pessoas considerando calorias gastas em treino, baseadas em relógios. Mas a verdade é que a maioria superestima esses valores. E mesmo que você gastasse os valores ali indicados, lembre-se que dois pedaços de pizza, a depender do sabor, podem ultrapassar 600 a 800 calorias. Além disso, para emagrecer, igualar as calorias não é suficiente. Você precisa gastar mais do que consome. O exercício não deve ser visto como algo apenas para gastar calorias, mas sim para melhorar qualidade de vida. Claro, aqui é importante dizer que não é que você não possa comer pizza ou outros alimentos de que goste, mas deves fazer isso de forma estratégica. E aí, qual desses erros você comete ou já cometeu?