Feijão é um alimento muito saudável, fonte de proteína vegetal, folato, fibras, magnésio, potássio, ferro e ainda fornece poucas calorias. Excelente opção para quem busca emagrecimento e uma vida mais saudável. É importante destacar que a forma de preparo pode influenciar os benefícios. Deixar de molho para tirar os antinutrientes que levam a desconfortos como gases e usar pouca gordura na hora do preparo fazem a diferença.Leite não é inflamatório. Essa é polêmica, mas quando avaliamos os estudos com boa qualidade de evidência, esse efeito não foi verificado. Inclusive retirar esse alimento e seus derivados da alimentação pode ser prejudicial, pois reduz drasticamente a ingestão de cálcio da alimentação. Claro, pessoas que possuem intolerância a lactose devem optar pelas versões zero lactose. Açúcar não “vicia” como uma droga de abuso. O que acontece é uma preferência por alimentos ricos em açúcar. E, se você parar para pensar, a maioria das pessoas que se dizem viciadas em açúcar não consome ele na sua forma pura, mas sim em alimentos ultraprocessados que, além do açúcar, possuem gorduras e outros componentes que auxiliam na maior palatabilidade e deixam esses alimentos mais gostosos e atrativos ao paladar, o que favorece um consumo excessivo. Mas esse fato está longe de ser considerado um vício que envolve diversos outros fatores e mecanismos.Frutose da fruta não faz mal para a saúde. As frutas não são puro açúcar, elas possuem diversos componentes como vitaminas, fitoquímicos, fibra e água que são importantes para a saúde. A frutose que devemos nos preocupar é aquela adicionada aos alimentos industrializados que podem vir descrita como frutose e xarope de frutose nos rótulos. Por isso, sempre leia os ingredientes. Não existe dose de álcool segura. Reduzir a quantidade de bebidas alcoólicas consumida dá a sensação que a redução por si torna a pessoa livre de riscos, mas a verdade é que nenhuma dose de álcool é considerada segura. Portanto, o ideal seria não consumir. Obviamente que consumir em menor quantidade é melhor que consumir em excesso, mas isso não quer dizer que é benéfico consumir bebidas alcoólicas. O consumo de álcool está relacionado ao maior risco de surgimento de diversas doenças. Por isso, se você optar por consumir, consuma o mínimo possível. E isso vale também para o consumo de vinhos que por vezes é consumido com o intuito de obter o resveratrol. Nesses casos, o ideal seria obtê-los via alimentação. Glúten não engorda ou inflama. O glúten só vai fazer mal para pessoas que possuem alguma condição de saúde envolvida como é o caso de pessoas com doença celíaca ou intolerância ao glúten. Vinagre não elimina bactérias dos alimentos. Para correta higienização, indicada pela Anvisa, deve-se utilizar água sanitária nas quantidades indicadas no rótulo e deixar de molho por 15 minutos, e após, deve-se enxaguar em água corrente. Leia o rótulo para verificar se o produto pode ser utilizado em alimentos.Carboidratos não são vilões, desde que sejam consumidos em quantidades adequadas para seu objetivo, e que na maior parte do tempo sejam carboidratos com uma boa qualidade nutricional.