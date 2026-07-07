Férias escolares muitas vezes são sinônimo de quebra de rotina e isso pode impactar diretamente na alimentação dos pequenos. Pensando nisso, na coluna de hoje, trago algumas dicas para que você consiga manter o equilíbrio alimentar das crianças nesse período. Dica 1: mesmo que seja uma rotina diferente, organize uma rotina com horários e número de refeições preestabelecidos. Isso, além de ajudar a manter uma alimentação mais saudável, fornecendo energia suficiente para esse período de maior gasto de energia, ajuda no retorno à alimentação na volta às aulas. A previsibilidade ajuda a criança a se organizar melhor e facilita a adesão à alimentação. Dica 2: pelo menos uma vez na semana, faça uma receita juntos. Esse é um ótimo momento para tentar introduzir aquele alimento saudável de uma forma diferente para que a criança aceite melhor ou até mesmo testar receitas novas para variar a lancheira na retomada das aulas. A falta de tempo de testar receitas acaba deixando a alimentação do escolar muito monótona. É nessa fase que se constrói uma boa relação com a comida e com a saúde, que impactará a vida adulta. Portanto, oferecer uma maior variedade de alimentos é um pilar importante. A participação da criança nesse momento ajuda a desenvolver sua autonomia e melhora a aceitação. Pesquise receitas criativas e práticas para que ela seja capaz de realizar junto com você. Dica 3: faça do momento das refeições algo interessante para chamar a atenção da criança, afinal, nesse período o foco dela está em brincar e se divertir. Aqui vale adquirir utensílios e forminhas diferentes, organizar um piquenique no parque ou até mesmo no quintal ou sacada de casa para tornar o momento mais atrativo. Opções de lanches: frutas cortadas de forma divertida, bolos caseiros com farinhas mais ricas em fibras, um bolo juntos, minissanduichinhos naturais. Deixe a criança participar da montagem pois isso se torna ainda mais interessante pra ela. Dica 4: se for viajar ou realizar passeios, leve lancheiras térmicas com comidas para os pequenos. Muitas vezes não achamos algo muito saudável para crianças fora de casa, então garanta alguns alimentos saudáveis nessas saídas de casa. Se estiver viajando, quando chegar ao local, avalie a possibilidade de ir em um mercado ou estabelecimento comprar frutas, castanhas e outras nuts (inclusive você pode levar de casa), compre iogurtes naturais, leite para fazer vitaminas com frutas, pão e ingredientes práticos para fazer sanduíches saudáveis como atum, ricota, queijos, geleia zero açúcar. Dica 5: não esqueça de reforçar a hidratação, pois nesse período as crianças tendem a desidratar mais devido ao clima a depender do local e maior sudorese devido a brincadeiras. Mantenha a água em garrafas térmicas para garantir uma temperatura agradável quando sair de casa e ofereça com maior frequência para as crianças. Dica 6: adeque a alimentação à temperatura local. Se onde está estiver frio, vale a pena oferecer frutas e legumes assados, sopas de legumes, pois isso favorece a melhor aceitação. Se estiver calor, saladas cruas e coloridas, vitaminas e picolés caseiros de frutas com iogurte ou água de coco podem ser uma boa pedida para atrair as crianças.