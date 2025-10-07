Um cardápio saudável pode ser simples e completo ao mesmo tempo. Começar pelo básico é o caminho do sucesso para adotar uma vida saudável. Seu cérebro não quer gastar energia; por isso, ele sempre o “puxa” a manter os hábitos antigos, já enraizados e automáticos. Por isso, na maioria das vezes, radicalizar é uma estratégia insustentável. Nesta coluna, vou montar um cardápio simples e saudável, que inclui carboidratos, proteínas, gorduras boas, minerais, vitaminas e fibras. Para isso, é importante que a maioria dos alimentos escolhidos seja in natura ou minimamente processada.\nCafé da manhã\nProteínas: ovos, leite, iogurte natural e queijos com baixo teor de gordura como cottage e ricota. Muçarela e queijo minas são mais gordurosos, mas também são boas opções.\nCarboidratos: pães de fermentação natural ou integral, cuscuz, tapioca (com moderação e sempre acompanhada de um recheio de proteína).