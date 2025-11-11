Final de ano chegando e, se você pensa que ainda não dá tempo de fazer nada pela sua saúde, está enganado. Na coluna desta quarta-feira (12), trago dicas simples para você implementar ainda hoje na sua rotina para chegar ao final do ano com mais saúde e se preparar para mudanças mais consistentes no ano que vem. Vamos nessa? Dica 1: adicione uma fruta todos os dias no café da manhã. Pode iniciar com a fruta da sua preferência. Para quem já tem o hábito de comer fruta todos os dias, a sugestão é variar o tipo todos os dias ou a cada dois, três dias, ok? Dica 2: insira um tipo de legume diariamente no seu almoço. Não tem problema se você comer o mesmo tipo todos os dias, o mais importante é criar o hábito e se propor, no máximo até o início do ano que vem, a variar o tipo de legume. Para quem já faz isso, a meta é variar o tipo e dobrar as quantidades caso não consuma ainda pelo menos metade do prato. Pode ser qualquer legume - lembre-se de que a batata não entra nessa categoria. Mas, se quiser utilizá-la, ela entra como substituta do arroz. Dica 3: se você costuma pedir comida em aplicativos à noite, aqui vão duas sugestões. Favorite pratos saudáveis e entre diretamente neles na hora de fazer seu pedido. Aqui vale pedir refeições leves como pokes, saladas com fontes proteicas ou até mesmo refeições básicas como arroz, feijão, salada e uma carne magra, filé de peixe ou de frango. Se vier grandes quantidades, divida em duas refeições ou consuma menos. Outra sugestão que acho até mais interessante para não cair na tentação de pedir alimentos pouco saudáveis é comprar marmitas congeladas prontas e com um bom valor nutricional. Dica 4: ande mais. Não pegue carro para ir em locais próximos de casa, vá a pé. Troque o elevador pelas escadas. Se morar em um andar muito alto, você pode pegar o elevador e descer em um andar mais baixo e terminar o percurso de escadas. Se estiver completamente sedentário, respeite seu ritmo, ok? Depois você pode aumentar a meta. No trabalho você também pode fazer essa troca. Dica 5: a cada dose ou copo de bebida alcoólica, beba um copo de água. A ideia aqui é prevenção dos sintomas da ressaca e redução das quantidades bebidas. Portanto, já sabe, não exagere. Afinal, não existe dose mínima segura e saudável no consumo de álcool. O ideal é não beber. Dica 6: sabe aqueles alimentos que você costuma exagerar? Reduza o consumo pela metade. Exemplo: se hoje você come quatro pedaços de pizza, reduza pra dois ou três se for muito difícil pra você. Isso também é válido para bebidas. Se hoje consome dois a três copos de refrigerante, reduza para um.Dica 7: utilize a regra 2 do “nunca 2”. Se você falhar em algo, conserte já na próxima refeição. Exemplo: se comeu fritura em uma, não se permita comer na próxima, evite falhar duas vezes seguidas. Isso vale também para hábitos saudáveis como atividade física. Se faltou um dia na academia, vá no outro, não falte dois dias seguidos.