Início de ano e aposto que você já iniciou ou vai iniciar uma dieta. Você tem dificuldade de mantê-la a longo prazo? Isso pode acontecer por diversos motivos. Que tal fazer diferente desta vez? Seguir e manter uma dieta é um desafio para a maioria das pessoas, mas alguns pontos podem ser cruciais para melhorar a adesão. Nesta coluna, vou pontuar alguns deles.\nPonto 1: Tenha os objetivos muito claros e, se possível, que não sejam puramente estéticos. Para manter a adesão, é necessário que a dieta vire um hábito, pois os resultados serão mantidos enquanto ela for realizada. Por isso, objetivos como melhora da saúde, disposição, concentração, sono, funcionamento do intestino e maior longevidade são exemplos que ajudam na manutenção da dieta por mais tempo, pois não têm um fim específico, como conquistar uma estética corporal determinada. Não estou dizendo que a estética não possa ser um objetivo, mas tê-la como único foco pode, sim, ser um problema para a adesão a longo prazo.