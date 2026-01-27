As frutas são um grupo alimentar muito importante para o estabelecimento e a manutenção da saúde, pois são ricas em fibras, vitaminas, minerais e substâncias antioxidantes. Seu consumo está associado a um menor risco de doenças crônicas. No Brasil, o consumo de frutas por boa parte da população ainda é abaixo do ideal, sendo uma das recomendações o consumo de 400 g (contabilizando frutas e hortaliças) por dia. O baixo consumo se deve a diversos fatores, sendo um deles a condição socioeconômica do indivíduo, pois os altos preços podem ser um dos impeditivos. Porém, mesmo indivíduos que têm condições e acesso a esses alimentos muitas vezes ainda consomem de forma deficitária. Outros fatores que contribuem são a falta de hábito, erros comuns na hora das compras, organização e o fato de não conseguir encaixá-las de forma inteligente na rotina. Portanto, seguem algumas dicas práticas.Se você não tem o hábito, comece introduzindo uma porção por dia no horário mais conveniente para você, por exemplo, no café da manhã em casa. Comer frutas em casa, devido ao difícil armazenamento da maioria delas fora do ambiente doméstico, torna-se uma garantia do seu consumo. Se falta tempo na sua rotina, opte por frutas que dão menos trabalho na hora de consumir. Dê preferência àquelas que não precisem ser descascadas e picadas, como pêra, maçã, uva, morango, pêssego e ameixa, ou que sejam fáceis de descascar, como a banana.Lembrando que a variedade das frutas é importante para obter maiores benefícios. Por isso, priorize as frutas mais práticas, mas, de vez em quando, consuma também opções queNutricionista com foco comportamental e especializada em nutrição esportiva pela Unesp não são tão práticas assim, como abacaxi, melão, mamão, melancia e manga. Se você tem um tempo a mais na rotina, compre também frutas maiores, mas descasque-as e pique-as, deixando-as prontas para o consumo assim que chegar em casa. Do contrário, a preguiça e a falta de tempo podem surgir, e elas acabarão estragando na fruteira ou na geladeira.Evite comer frutas somente em momentos em que sente muita fome, pois elas podem não ser suficientes para gerar saciedade e isso pode desanimar a continuidade do consumo. As frutas devem ser complementos, e não uma refeição completa, pois não geram saciedade suficiente para suprir uma fome muito intensa. Para esse caso, duas formas práticas são adicioná-las ao iogurte ou à salada do almoço. Uma dica interessante é pesquisar formas práticas de descascar e picar as frutas para perder o mínimo de tempo possível e ampliar as opções que consome.Por fim, faça um planejamento adequado para evitar desperdícios. Para isso, estabeleça quantas frutas comerá por dia e compre o número de porções correspondentes. Evite comprar somente frutas maduras, pois elas podem estragar antes do fim da semana. Algumas devem ser levadas para casa ainda não totalmente amadurecidas, para durarem mais tempo. Se você não quer que todas amadureçam ao mesmo tempo, armazene-as separadamente, pois as frutas maduras aceleram o amadurecimento daquelas que ainda não amadureceram.