Não podemos negar que se alimentar de forma saudável nos dias de hoje é um privilégio. Isso porque alimentos ultraprocessados estão cada vez mais baratos financeiramente, favorecendo o consumo deles em detrimento de alimentos nutritivos. Além disso, alimentos considerados saudáveis estão cada vez mais onerosos. Na coluna desta quarta, trago algumas dicas para que você consiga economizar e até mesmo fazer trocas para que alimentos saudáveis entrem no seu orçamento com mais frequência, sem pesar tanto financeiramente. Dica 1: planejamento é sempre o primeiro passo. Montar uma lista de compras é fundamental para evitar desperdícios. Nela, além de incluir o que vai comprar, você também vai quantificar os alimentos. Por exemplo, se você consumir 2 frutas por dia na semana, você vai comprar 14 porções. Lembrando que frutas maiores podem render várias porções. Lembre-se de não comprar todas as frutas já amadurecidas para não perder antes de finalizar a semana. Legumes também devem ser contabilizados. Quanto às folhas, mesmo que uma maior quantidade esteja mais em conta pagando um pouco a mais, evite comprar se não for consumir a tempo, pois esse pouco a mais que pagou será desperdiçado. Comer saudável não é barato, mas o desperdício é uma realidade na casa de muitos brasileiros por falta de planejamento. Então, nesses casos menos é mais. Dica 2: compre alimentos na “xepa”. No final das feiras, você consegue garimpar alimentos por um preço bem menor que no início. Ao contrário do que alguns pensam, ainda restarão alimentos em bom estado. Aproveite pra negociar valores. Dica 3: pesquise e compre nos dias de promoção em mercados próximos como dia do hortifrúti, dia das carnes e outros grupos de alimentos. Dica 4: compre frutas, legumes e verduras da época. Além de serem mais nutritivas, tendem a ter preços menores. Dica 5: evite comprar alimentos light, diet, fit sem necessidade real. Muitas vezes, esses alimentos são mais caros e nem são tão saudáveis como prometem. Alguns podem conter mais gordura e mais sódio que o normal, possuírem açúcares escondidos e ingredientes pouco saudáveis, não valendo a pena o custo-benefício.Dica 6: cozinhe em casa. Monte lanches e marmitas para levar a tiracolo. Na maior parte das vezes pensando em valor nutricional e financeiro, fazer sua própria comida sai mais em conta. Dica 7: invista em receitas caseiras como iogurte. Fazer seu próprio iogurte natural gera uma economia tremenda, além de ser um alimento saudável e também versátil, prático para lanches intermediários. Montar seu próprio sanduíche natural também é uma ótima pedida, afinal os valores deles nos estabelecimentos são bem altos. Fazer um lanche completo ajuda na economia, pois provoca saciedade e evita com que você passe o dia beliscando e comprando lanchinhos que no somatório total acaba saindo caro. Dica 10: faça o rodízio de alimentos de acordo com os preços. Você não precisa comprar uma grande variedade de legumes e frutas toda semana. Escolha uma ou duas opções por vez e faça o rodízio semanalmente. Dica 11: armazene adequadamente os alimentos na geladeira e prateleiras para evitar que estraguem e você jogue seu dinheiro no lixo. Dica 12: Verifique tudo que tem disponível antes de realizar novas compras para evitar itens duplicados. Dica 13: aproveite sobras de alimentos. Ao invés de jogar fora, você pode criar novas receitas. Restos de legumes podem complementar uma omelete ou arroz. Restos de carne podem virar recheios de sanduíches naturais ou de escondidinhos. Dica 14: esqueça a perfeição. Se seu dinheiro não te permite fazer todas as refeições saudáveis, comece com uma ou inclua itens saudáveis sempre que der, ainda assim é melhor do que não consumir nenhum alimento nutritivo.