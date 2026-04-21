Congelar alimentos é um recurso que garante comida saudável de forma prática para o dia a dia. Ao contrário do que alguns pensam, o congelamento realizado de forma adequada garante a segurança e a preservação das propriedades nutricionais dos alimentos. Portanto, na coluna desta quarta-feira trago algumas dicas para realizar o processo de congelamento e descongelamento para garantir a segurança, qualidade nutricional, textura e sabor dos alimentos. Inclusive, para crianças que estão em fase de introdução alimentar, esse recurso é ótimo para facilitar o dia a dia dos pais e garantir uma boa variedade alimentar.\nDica 1: Regule a temperatura do congelador/freezer. A temperatura deve estar regulada de acordo com o manual (geralmente menos de 18 graus). A duração dos alimentos variam de acordo com o tipo. Mas, alimentos prontos em média duram 30 dias. Sempre verifique a aparência e cheiro antes de consumir.