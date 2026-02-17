Pós-folia é um momento em que muitas pessoas ficam indispostas e acabam tendo dificuldade de retomar ou iniciar os hábitos saudáveis, já que, para algumas pessoas, o ano só começa após o carnaval. Na coluna desta quarta-feira trago algumas dicas gerais para a recuperação adequada do corpo após dias de hábitos ruins. Dica 1: hidratação. Aumente o consumo de água. Aqui vale tudo, além da água, água de coco e alimentos mais ricos hidratantes como melão, melancia, morango e mamão. Legumes como pepino e chuchu também podem ajudar. Dica 2: aumente o consumo de fibras. Comer mais fibras aliado ao consumo de água ajudará a regularizar o funcionamento intestinal que normalmente fica comprometido nesses períodos. Por isso, capriche na salada de folhas e legumes crus e frutas com casca. Você também pode incluir farelo de aveia, sementes de chia, linhaça e abóbora para aumentar ainda mais a quantidade de fibras da refeição. Dica 3: para reduzir o inchaço, além da água é válido incluir chás como hibisco, cavalinha e chá verde. Verifique antes se você não possui nenhuma condição de saúde que te impeça de ingerir esses chás. Não exagere no consumo e priorize a ingestão hídrica. Dica 4: inclua alimentos ricos em antioxidantes como frutas vermelhas. Você pode optar tanto por frutas mais sofisticadas como framboesa, mirtilo, amora e cereja quanto por frutas mais acessíveis como morango, uva roxa e acerola. As folhas verdes escuras como couve, espinafre, agrião, rúcula e manjericão e vegetais como cenoura, beterraba e brócolis são uma ótima pedida. Que tal montar uma “saladona” com esses ingredientes? As especiarias e ervas entram como um plus para aumentar ainda mais esse potencial antioxidante que pode fazer parte dos temperos ou molhos para a salada e também para as carnes. Invista em orégano, alecrim e cúrcuma. Quanto mais colorida for sua alimentação, maiores as quantidades dessas substâncias estão sendo ingeridas, favorecendo assim uma melhor recuperação. Dica 5: retome as atividades físicas aos poucos. Muitos dias sem treinar, dormindo mal e com a alimentação e consumo de bebidas alcoólicas desregrados podem fazer com que seu rendimento caia, favorecendo lesões caso haja exageros. Então, respeite o tempo do seu corpo. Dica 6: regularize seu sono e priorize o sono noturno que é reparador. Aqui vale investir na higiene do sono. Deite mais cedo, desligue as luzes principais da casa e utilize luzes indiretas. Pare de mexer no celular pelo menos duas horas antes de dormir. Se não for possível, utilize o modo noturno ou reduza o brilho. Luzes diretas atrapalham a produção de melatonina o que impede seu cérebro de entender que é noite e que precisa descansar. Mantenha a temperatura do ambiente agradável. Dica 7: não faça dietas radicais que cortam grupos alimentares como os carboidratos ou dietas líquidas. Seu corpo precisa de energia para se recuperar, do contrário sua imunidade pode ficar comprometida. Você não precisa deixar de comer, mas sim escolher boas fontes alimentares.