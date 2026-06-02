Número 1: medo de consumir frutas por ter muita frutose e achar que elas vão causar problemas hepáticos ou engordar. Esse é um pensamento muito comum e, por vezes, é uma informação divulgada por profissionais. Mas a verdade é que as frutas em geral possuem diversos outros benefícios, inclusive a presença de fibras que auxiliam no controle glicêmico e diminuem o esvaziamento gástrico levando a uma maior saciedade, além da presença de compostos bioativos que auxiliam na manutenção da saúde. Além disso, algumas possuem baixa concentração de carboidratos. A frutose com a qual devemos nos preocupar é aquela adicionada em forma de xarope presente principalmente em alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados e doces e bebidas como refrigerantes e muitos sucos de caixinha. Lembrando que consumir frutas de forma excessiva e em forma de sucos naturais de forma excessiva não é indicado. Mas a verdade é que a maioria das pessoas nem chega perto de consumir o adequado de frutas quanto mais cometer exageros que seriam quantidades muito grandes. Número 2: investir o dinheiro em cápsulas ao invés de investir na compra de alimentos in natura ou, o que é ainda pior, trocar ou achar que consumo de cápsulas tem os mesmos benefícios que os alimentos. Não, cápsulas não substituem alimentos, pois a matriz alimentar (estrutura física e química dos alimentos) oferece muitos outros benefícios como já foi citado anteriormente, presença de fibras e compostos bioativos que não vão ser encontrados em polivitamínicos, por exemplo. Em caso de diagnóstico de deficiências detectadas por meio de exames, as cápsulas são fundamentais, mas nesse caso a suplementação é feita de forma direcionada com vitaminas e minerais específicos e em quantidades específicas, e juntamente com essa orientação, o consumo de alimentos fontes é indicado.Número 3: considerar alimentos isolados como responsáveis pela inflamação do corpo. Inflamação é contexto, inclusive está relacionada à presença ou não de doenças já instaladas como obesidade. Nenhum alimento de forma isolada é capaz de resolver esse problema ou causar um problema se você não tiver um contexto que favoreça isso, como é o caso de alimentos que contêm glúten ou lactose sem que a pessoa tenha algum tipo de intolerância ou sensibilidade prévia. Excluir fontes desses alimentos sem necessidade não necessariamente trará benefícios à saúde. No caso da obesidade, o indicado é a perda de peso, e nenhum alimento vai promover isso de forma isolada, mas sim um conjunto de fatores como atividade física, sono regulado e controle do estresse. Número 4: ficar preocupado com o consumo de frutas para emagrecer, mas não ter essa mesma preocupação com o consumo de bebidas alcoólicas. É comum ver uma preocupação relacionada a consumir frutas por achar que engorda, mas muitas vezes o consumo de álcool não provoca a mesma preocupação, o que não faz sentido algum, considerando que não existe sequer um limite mínimo recomendado de álcool que proporcione algum tipo de benefício à saúde, ele ainda oferece mais calorias por grama que o carboidrato que é a maior preocupação das pessoas leigas ao iniciar uma dieta para emagrecer.