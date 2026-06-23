A gestação é um dos momentos mais especiais da vida da mulher e também um dos que mais exigem cuidados. Se você está grávida e ainda não recebeu orientações quanto aos cuidados principais, leia a coluna de hoje. Lembrando que essas dicas não substituem a consulta com um profissional nutricionista e o obstetra. Cuidado 1: suspenda o consumo de bebidas alcoólicas, pois não existe dose segura. E aqui vale o alerta para as “tentantes”. Como você não sabe quando de fato vai engravidar, já suspenda o consumo de imediato para evitar problemas e preparar o corpo. E, atenção! Cervejas “zero álcool” ou “sem álcool” podem conter traços de álcool. Portanto, o ideal é não consumir. O consumo pode prejudicar o desenvolvimento do bebê, além de aumentar o risco de complicações na gestação. Cuidado 2: cuidado com consumo de chás de forma geral, principalmente os chás que possuem propriedades estimulantes como chá verde, chá preto, chá branco, chá-mate, chá de canela, entre outros, pois podem prejudicar o desenvolvimento do bebê e até mesmo aborto. Se acaso quiser consumir, consuma chás de frutas. Sempre verifique os ingredientes para garantir que só tenha fruta e busque orientação do seu ou sua obstetra. Cuidado 3: evite o consumo de café, pois a cafeína é um estimulante que atravessa a placenta. Seu consumo não é proibido, mas ele deve ser consumido de forma moderada e, a depender da situação de risco da gestação, não deve ser consumido. Lembrando que a cafeína está presente em outros alimentos como refrigerantes, chocolate, cacau e alguns chás. Pode atrapalhar a qualidade do sono da mãe e o crescimento do bebê. Converse com seu médico para ajustar a dose de forma individualizada. Cuidado 4: evite ultraprocessados, pois possuem substâncias que podem afetar a saúde do bebê. Cuidado 5: evite alimentos crus, carne mal passada, ovos mal cozidos e com gema mole (inclusive molhos à base de ovo cru como maionese, molho ceaser, pois podem conter salmonela), pois possuem risco de contaminação que podem prejudicar a saúde da mãe e do bebe. Cuidado 6: saladas cruas e frutas devem ser consumidas somente em casa após a correta higienização com hipoclorito ou água sanitária. Fora de casa, somente vegetais cozidos. Cuidado com preparações que levam frutas fora de casa, pois podem não ter sido higienizadas corretamente. Se não puder evitar, consuma frutas sem casca. Cuidado 7: Alguns adoçantes devem ser evitados ou consumidos com cautela como é o caso da sacarina e ciclamato, pois atravessam a placenta e podem causar mal formações no feto. Portanto, verifique sempre os ingredientes nos rótulos e cuidado com alimentos zero açúcar e diets que costumam possuir adoçantes. Adoçantes naturais como xilitol e eritritol em excesso podem causar desconfortos gastrintestinais. Cuidado 8: Leite e derivados como queijos devem ser consumidos somente se tiverem sido pasteurizados (deve estar informado no rótulo do produto, pois esse processo garante a eliminação de bactérias. Cuidado 9: Evite alimentos embutidos como presunto, apresuntado, peito de peru, salames, linguiças e afins, pois, além de conterem muitos aditivos, são ricos em sódio o que pode prejudicar a saúde da mãe e causar complicações na gestação.