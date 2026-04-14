Você provavelmente sabe quais são os pilares de uma vida saudável, mas torná-los hábitos na prática não parece tão fácil. Você sabe o porquê? Hábitos são basicamente rotinas e comportamentos repetitivos. Construí-los não é simplesmente uma questão de disciplina. Entender como o cérebro funciona para facilitar e consolidar as mudanças é essencial. Para isso, é importante entender que o cérebro quer sempre economizar energia, portanto utilizar técnicas para favorecer essa economia é uma estratégia inteligente. E entender o ciclo de gatilho, rotina e recompensa pode auxiliar nesse processo. O gatilho é o estímulo que faz com que se inicie um determinado comportamento. A rotina é o comportamento que é realizado após o estímulo. E a recompensa é o mecanismo que gera prazer e reforça esse comportamento. Por exemplo, se você decide comer somente quando está com muita fome (gatilho), tenderá a fazer uma escolha pouco saudável (rotina), mas provavelmente escolherá algo que te dê muito prazer (recompensa), o que vai reforçar e fortalecer esse comportamento alimentar. Na coluna desta quarta-feira, trago dicas para te ajudar a construir os hábitos considerando esses aspectos citados. Lembrando que não necessariamente será fácil criar os hábitos, pois no início qualquer mudança gerará um certo desconforto. A ideia é fazer com que ele seja mínimo para economizar o máximo de energia possível e favorecer a mudança. Dica 1: comece pequeno. Realizar mudanças discretas é o caminho mais longo, porém mais efetivo. Portanto, estabeleça pequenas metas como adicionar uma fruta por dia na alimentação. Quando isso se tornar um hábito, passe para a próxima meta sem abandonar o hábito saudável que já foi estabelecido. Agregue os hábitos! Dica 2: crie um ambiente favorável às mudanças. Se você quer reduzir o consumo de doces, evite fazer estoques em casa e tê-los à vista, pois serão gatilhos para que você permaneça com esse hábito. Em contrapartida, aumente o consumo de frutas, deixe aquelas de fácil consumo como banana, maçã e pera em locais visíveis como uma fruteira em cima da mesa e outras já cortadas em potes transparentes para facilitar a visualização dentro da geladeira.Dica 3: faça associações prazerosas com os processos que julga serem mais difíceis. Por exemplo, se para você fazer comida é algo chato, coloque músicas ou assista podcasts para deixar esse momento mais agradável.Dica 4: não dependa de disposição para fazer o que precisa ser feito. Isso é ilusório, pois haverá dias em que não estará disposto. Portanto, deixe organizado seu ambiente para gastar o mínimo de energia possível e conseguir fazer o proposto. Utilize despertadores para te lembrar e organizar tarefas, escolha horários mais tranquilos para fazer essa organização. Ter de tomar decisões de última hora por falta de planejamento é o caminho para que os hábitos ruins permaneçam. Dica 5: faça um checklist das metas que conseguiu realizar ao longo do dia. Isso te dará a sensação de dever cumprido e estimulará a continuar no processo.