Aprender a cozinhar tem várias vantagens. Além de proporcionar uma alimentação mais saudável — garantindo a qualidade nutricional e higiênica dos alimentos —, é também uma ótima forma de economizar. Iniciar na cozinha não é uma tarefa simples para todos, mas existem maneiras de facilitar o processo. Portanto, se você é um iniciante ou pretende começar a se aventurar na cozinha, preste atenção às dicas que trago na coluna.Dica 1: leia cada detalhe e etapas da receita que for fazer com antecedência de algumas horas ou um dia antes. Fazer isso evita que você tenha surpresas ao longo do processo e acabe atrapalhando o andamento ou a continuidade do preparo, pois pode ser que seja necessário mais tempo do que imagina para realizá-la, como deixar de molho, descongelar, descascar, higienizar, pré-cozinhar. Além disso, a antecipação garante que você adquira todos os ingredientes necessários para cada etapa. Dica 2: prepare o espaço/bancada de trabalho (mise en place). Separar os ingredientes, deixá-los em ordem para cada etapa da receita, separar e deixar à mão os utensílios e panelas que serão utilizadas são ações essenciais para economia de tempo e praticidade na hora de cozinhar. Além disso, garante que você não deixe passar do tempo os alimentos que estão no fogo porque foi buscar ou perdeu tempo procurando um utensílio ou ingrediente. Dica 3: escolha a receita de acordo com a disposição e disponibilidade de tempo para aquele momento. Se estiver empolgado e tiver um tempo extra, aproveite para arriscar receitas mais elaboradas. Do contrário, faça receitas mais simples. Isso é importante para garantir o sucesso do preparo. Cozinhar algo muito elaborado sem estar com vontade ou com muita pressa é o caminho para dar errado. Dica 4: atente-se à temperatura do preparo. A temperatura descrita nas receitas é muito importante para garantir a textura e cozimentos corretos. Um termômetro de cozinha digital pode ser um bom aliado para alimentos que vão ser feitos no fogão. Dica 5: utilize medidores. Invista em um conjunto de colheres e xícaras medidoras. Utilizar as quantidades erradas pode ser o motivo do fracasso da receita. Dica 6: pré-aqueça as panelas e principalmente as frigideiras antes de utilizá-las e adicionar o óleo. Isso evita que o alimento grude, ajuda a dourar, o que dá sabor. No caso do preparo de proteínas, ajuda a manter a suculência. Mas tome cuidado para não deixar pré-aquecer demais. Dica 7: temperar a comida é um dos maiores desafios, portanto, se for permitido utilizar temperos de sua preferência na receita, opte por utilizar na sua versão em forma de grãos, opte por moer na hora, pois garantem sabor e aromas melhores. Exemplo: pimentas variadas, cominho, noz moscada, coentro em grãos. Dica 8: preste atenção no tamanho da chama (fogo alto ou baixo). O fogo alto aumenta as chances de erro e de queimar os alimentos. Por isso, não é indicado para a maioria dos preparos, exceto em algumas etapas.Dica 9: iniciantes tendem a se atrapalhar na hora de cozinhar, portanto utilizar “timers” e alarmes ajudam a garantir o tempo adequado de preparo para não queimar nada. Dica 10: verifique a potência dos seus eletrodomésticos, pois pode variar de um aparelho para outro e fazer diferença no tempo e evolução da receita.Dica 11: invista em utensílios básicos: tábuas, pelo menos uma boa faca afiada, frigideira anti-aderente, fuê, colheres e xícaras medidoras, escorredor, abridor de lata, moedores. Dica 12: experimente cada etapa da receita, pois isso dá tempo de ajustar os temperos e garantir que sabores e texturas fiquem do seu agrado.