Falta um mês para o Natal e a promessa de emagrecimento para muitas pessoa já foi transferida para o ano que vem por achar que não dá tempo mais. Em alguns casos, há ainda um ganho de peso nesse período em decorrência não somente do Natal, mas das diversas confraternizações. Mas ainda dá tempo de emagrecer de 2 a 4 kg ou mais a depender da dedicação. Na coluna desta quarta-feira não espere encontrar dicas mirabolantes, indicações de medicamentos nem suplementos milagrosos. As dicas de hoje como sempre são dicas raízes e simples. O verdadeiro “básico que funciona”,Dica 1: adicione no total 150g a 200g de folhas e legumes crus ou cozidos no almoço e no jantar. Além de serem fontes de vitaminas e minerais, eles possuem fibras, estimulam a mastigação (principalmente as folhas) e preenchem um grande volume no estômago. Todas essas características auxiliam na saciedade. Isso vai fazer com que você sinta menos fome de uma forma geral e diminua a vontade de comer alimentos hipercalóricos. Além disso, são alimentos pobres em calorias, ou seja, você vai emagrecer comendo muito sem passar aquela fome incontrolável. Dica 2: aumente o consumo de água. A retenção hídrica contribui para o aumento de peso na balança. Portanto, ajuste a sua hidratação. Busque manter sua urina bem clara. Quanto mais hidratado, menos seu corpo precisará reter líquidos e, consequentemente, menor será seu peso na balança. Dica 3: reduza pela metade todos aqueles alimentos que são problema para você, ou seja, aqueles que são ricos em calorias, pobres em nutrientes e que você não tem controle no consumo. Consuma metade do que está acostumado. Exemplo prático: Se come quatro pedaços de pizza, reduza para dois. Dica 4: reduza pela metade o consumo de bebidas alcoólicas ou até mesmo se proponha a eliminar o consumo durante esse período até o Natal. O consumo de bebidas alcoólicas além de aumentarem a retenção, favorece o acumulo de gordura. Dica 5: pratique qualquer atividade física por pelo menos 45 a 60 minutos por dia, inclusive aos finais de semana. Inclua atividades aeróbicas. Se não conseguir todos os dias, aumente o volume (tempo que permanece no exercício) de três a quatro vezes na semana. Utilize o final de semana como coringa caso seu tempo durante a semana seja escasso. Você pode inclusive fazer 30 minutos no meio da semana e 1 hora nos finais de semana, por exemplo. Caminhadas com uma boa velocidade, corrida e bike podem ser boas opções. Outra dica que parece boba mas é importante é se manter ativo ao longo do dia, fique mais em pé, caminhe mais. Dica 6: reduza ou retire o carboidrato da noite. Não estou dizendo para não comer carboidratos, mas sim concentrar seu consumo durante o dia. Essa não é uma regra pra todos, mas pessoas que possuem sobrepeso, obesidade como quadro de resistência a insulina podem se beneficiar dessa estratégia, pois nesse período do dia o metabolismo do carboidrato é tão eficiente quanto de dia. Portanto, no período noturno priorize os legumes.