Por aqui sempre reforço que ter uma vida saudável não é abrir mão de ter uma vida social. O mais importante - e também mais desafiador - é aprender a viver esses momentos de forma equilibrada para que eles não sejam um empecilho para a manutenção e busca por saúde. O conceito de saúde é amplo e a alimentação é apenas um dos alicerces. Poder sair, socializar é importante para saúde mental, por exemplo. Nessa época do ano se iniciam as festas juninas, as famosas quermesses que duram o mês inteiro e é comum que as pessoas frequentem mais de uma vez esses eventos. E, para essas pessoas, são necessárias algumas estratégias para passar por esses momentos de forma equilibrada e sem prejuízos à saúde e principalmente para não atrapalhar a perda de peso para aqueles que buscam o emagrecimento. Hoje trago algumas dessas estratégias. Estratégia 1: anote no calendário todas as festas que deseja ir. Isso será importante para tirar da sua mente a sensação de escassez e de que você precisa “aproveitar para comer tudo que deseja” todas as vezes que sair de casa, afinal, você conseguirá visualizar que terá várias oportunidades de acesso àqueles alimentos. Essa estratégia abre precedente para a estratégia seguinte. Estratégia 2: saia de casa tendo em mente o que vai comer. Escolha uma opção salgada e uma opção doce. Caso prefira, escolha duas opções salgadas. Parece pouco, mas lembre-se que terá outras oportunidades ao longo do mês. E mais uma vez vou aproveitar para puxar o gancho da próxima estratégia que meus leitores estão cansados de ler por aqui. Estratégia 3: para que você consiga resistir e comer somente o que planejou, não vá com muita fome. Alimente-se bem ao longo do dia e faça um lanche reforçado à tarde para evitar exageros na hora que chegar lá. Afinal, já é difícil resistir estando alimentado, imagina de “barriga vazia”? Estratégia 4: se escolher duas opções salgadas, tente equilibrar as escolhas. Ao invés de escolher duas opções fritas ou que tenham mais gordura, escolha pelo menos uma das opções mais leves, como milho cozido por exemplo. Estratégia 5: se você pretende ir em apenas uma festa junina, provavelmente sentirá vontade de comer mais opções. Nesses casos, que tal dividir com alguém? Assim, você pode “matar a vontade”, mas sem exageros. Estratégia 6: evite consumir bebidas muito calóricas como sucos e refrigerantes com açúcar, afinal provavelmente já estará ingerindo muitas calorias dos alimentos sólidos e o foco principal são as comidas típicas, não é mesmo? Estratégia 7: como nem sempre conseguimos resistir às delícias dessa época, opte por comer o que vai te provocar mais saciedade primeiro, isso ajudará a reduzir o impulso de comer as várias opções disponíveis.Estratégia 8: não compre para levar pra casa. Limite-se a comer somente no local. Estratégia 9: tente achar um local para comer sentado e com tranquilidade. Dessa maneira você realmente aproveitará aquele alimento, comerá mais devagar, sentirá de fato o sabor. Tudo isso vai auxiliar na saciedade. Estratégia 10: não saia comprando tudo de uma vez. Coma uma opção, faça um intervalo de 15 a 20 minutos, beba uma água e avalie se realmente precisa comer mais. Espere seu corpo processar os sinais de saciedade. Se você vai com muita sede ao pote, vai se forçar a comer mesmo sem vontade porque já comprou.