Dica 1: muitos alimentos que você julga ser mais baratos podem estar sendo um verdadeiro ralo de dinheiro. Além disso, muitos desses alimentos não provocam saciedade e tendem a ser alimentos que acabam rápido por estimular um consumo maior como refrigerantes, bolachas, biscoitos, salgadinhos de pacote. Além disso, se você tem pouca saciedade com eles, vai acabar querendo comer mais alimentos, e, consequentemente, vai gastar mais também. Fique atento aos detalhes. Deixar de comprar um litro de refrigerante, um fardo de cerveja, biscoitos recheados, chocolates pode ser o suficiente para comprar alimentos saudáveis para boa parte da semana.\nDica 2: pedir comida ou ir comer fora pode parecer ter um bom custo-benefício, mas no geral, fazer comida em casa te faz economizar muito mais. Portanto, tente preparar pelo menos uma ou duas refeições em casa e a economia acontece sem você perceber.