Final de ano é um período crítico para muitas pessoas. O excesso de comemorações e confraternizações resulta em exageros alimentares. No geral, esse é o momento em que as pessoas desistem de manter uma vida saudável por acharem que não dá mais tempo de começar ou por saírem demais da rotina, o que acarreta na dificuldade de retomar os hábitos após episódios de exagero. Se você se identifica ou se encontra nessa situação, nesta coluna trago dicas para que você consiga manter o equilíbrio sem deixar de aproveitar, entrando em 2026 pronto para iniciar ou manter hábitos saudáveis. Dica 1: pontue todas as festas, comemorações e confraternizações que vai até o final do ano. Ter noção de quantas oportunidades terá para comer algo diferente da rotina te ajuda a ter consciência de que não há necessidade de desespero pra comer tudo o que vê pela frente. Portanto, você conseguirá selecionar melhor suas escolhas e não ir com tanta sede ao pote. Além disso, essa pontuação ajuda no planejamento da sua rotina alimentar com antecedência, permitindo com que você mantenha a rotina saudável. Dica 2: planeje lanches ou refeições rápidas para realizar antes de ir aos eventos. Sempre dou essa dica por aqui e insisto que para a maioria das pessoas isso pode funcionar muito bem. Faça o teste e veja o quão esse comportamento pode ser benéfico para você. Chegar com o estômago “forrado” nos eventos te ajudará a fazer escolhas inteligentes e a reduzir o impulso da comilança comum nessa fase do ano sem precisar exercer muito sua força de vontade, pois estará com uma boa saciedade física. Exemplos de refeições pré: iogurte com frutas (adicionar whey protein pode ajudar na saciedade). Manter sempre na geladeira base para uma salada rápida como frango desfiado ou atum enlatado, folhas higienizadas e legumes crus ralados ou fáceis de preparar como cenoura, abobrinha e beterraba ralados, tomate e pepino. Dica 3: verifique tudo que tem disponível para comer e faça escolhas antes de se servir. Muitas vezes acaba-se comendo a mais do que deveria porque não foi verificadas as preferências de forma antecipada. Dica 4: sirva tudo que for comer em um prato para ter noção das quantidades consumidas. Assim, você pode parar para refletir se já comeu ou não o suficiente, reduzindo o impulso e exageros. Dica 5: escolha os momentos ideais para consumir bebidas alcoólicas. Será que você precisa consumi-las em todas as oportunidades? Quais oportunidades faz mais sentido? Estabelecer metas de quantidade de consumo também pode ser uma boa estratégia. Consumir uma quantidade que te permite parar é o ideal. Portanto, evite colocar grandes quantidades como meta, pois isso te atrapalhará a interromper o consumo. Afinal, quanto mais se consome, mais difícil é parar. Dica 6: se possível, sente-se para comer ao invés de comer em pé. Sentar, prestar atenção e curtir a comida ajuda nos envios dos sinais de saciedade. Eu sei que é difícil fazer isso, mas é uma dica que pode te ajudar muito. No momento em que for comer, pare, respire, tente não focar tanto no externo e foque no que está comendo, sentido sabor, aromas e texturas. Assim, aproveitará mais toda a experiência que a comida pode te proporcionar. Boas festas!!!