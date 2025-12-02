As canetas emagrecedoras estão tomando conta dos consultórios médicos. Quando bem indicadas, elas auxiliam no processo de emagrecimento. Se você estiver fazendo uso desse recurso, entenda que para que esse emagrecimento ocorra de forma saudável e tenha como prioridade a perda de gordura é necessário seguir alguns cuidados nutricionais. Lembrando que o ideal mesmo é procurar um nutricionista.Dica 1: atenção aos aportes de vitaminas e minerais. O mecanismo básico das canetas é atuar no aumento da saciedade. Assim, quem as utiliza acaba realizando uma grande restrição calórica, dificultando o aporte adequado de vitaminas e minerais via alimentação. Nesses casos, a utilização de polivitamínicos ou vitaminas isoladas é importante para garantir uma boa nutrição e evitar deficiências.Dica 2: ajuste o consumo proteico. O baixo consumo calórico associado a uma grande perda de peso pode favorecer a perda de massa muscular, apesar do efeito da perda muscular ser menor em pessoas que possuem obesidade, ainda assim deve ser um ponto de atenção. Não há necessidade de exagero do consumo desse nutriente, principalmente porque o medicamento em si provoca muita saciedade e as proteínas potencializam esse efeito podendo dificultar o consumo alimentar ainda mais. Além desse ajuste para que o efeito da perda seja diminuído se faz necessária a realização do treino de força (musculação) que é o principal estímulo para a manutenção dos músculos. Dica 3: atenção à qualidade da dieta. Como disse inicialmente, normalmente as calorias ingeridas ficam bem abaixo do adequado para suprir todas as necessidades nutricionais e, por isso, quanto menor a ingestão calórica, melhor deve ser a qualidade da alimentação. Não basta apenas tomar suplementos, pois a alimentação em si tem muitas vantagens que vão além da suplementação. É importante ressaltar que as canetas só fazem o efeito durante sua utilização. E se não houver a reeducação alimentar de forma concomitantemente, as chances de reganho de peso ao interromper o uso são enormes. Portanto, capriche na escolha dos alimentos para se preparar para a vida mais saudável.Dica 4: invista no consumo de fibras via alimentação e, caso necessário, via suplementação. Com a redução do aporte calórico e volume de alimentos, a pessoa tende a ter obstipação (“intestino preso”). Para que esse intestino funcione normalmente é necessário um aporte adequado de fibras. Se a alimentação for insuficiente, incluir fibras via suplementação é uma opção inteligente. Dica 5: realize a hidratação de forma estratégica. A água, além de auxiliar no melhor funcionamento intestinal, pode aumentar ainda mais a saciedade - como o medicamento já faz o controle da saciedade, aumentá-la ainda mais pode não ser a melhor estratégia, pois impede de consumir o mínimo necessário para uma nutrição adequada. Por isso, evite beber grandes quantidades de água de uma só vez e junto ou muito próximo às refeições. Prefira consumir mais vezes ao longo do dia, porém em pequenas quantidades até atingir sua meta principal. Dica 6: relate ao seu médico como está sua ingestão de alimentos. Se tiver insuficiente a ponto de te fazer passar mal, avise-o e não omita somente porque quer emagrecer rápido. Dessa forma ele poderá ajustar a dosagem para que você consiga emagrecer da forma mais saudável e eficiente possível, amenizando efeitos colaterais como tontura e cansaço e evitando deficiências. Além disso, você precisa ter energia para realizar suas atividades diárias e treinar.