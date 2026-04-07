Páscoa passou, mas o consumo exagerado de doces ainda pode ser uma questão para muitas pessoas. Comê-los de forma consciente é um dos maiores desafios para quem busca uma vida saudável. Pensando nisso, na coluna de hoje, trago dicas práticas para equilibrar esse consumo. Mas, antes de colocá-las em prática, é importante anotar em quais momentos e horários o consumo de doces ocorre, quais são as quantidades, qual é a frequência, qual é o estado emocional nesses momentos e como é a sua alimentação ao longo do dia. Fazer um raio X das situações te ajuda a construir um raciocínio lógico e coerente para escolher quais dessas dicas fazem sentido de serem aplicadas para cada caso. Dica 1: ao invés de excluir totalmente os doces da sua vida, inclua mais fibras na sua alimentação. Realizar refeições nutritivas e que criem saciedade ajuda a reduzir a busca por doces. Portanto, aumente o consumo de frutas, verduras, legumes, leguminosas como feijões e lentilhas e inclua sementes de chia, linhaça, abóbora, entre outras. Dica 2: realize um lanche completo à tarde, principalmente se costuma ter mais vontade de consumir doces à tarde e à noite. A fome é um dos inimigos do consumo equilibrado de doces. O corpo faz com que procuremos mais doces em situações de fome por ser uma fonte rica em energia. Dica 3: corrija o consumo de água. A sede pode ser confundida com a fome, o que pode levar a um maior consumo de doces. Portanto, beba um copo de água e aguarde uns minutos para parar de sentir vontade de comer doces. Pode ser que essa vontade passe. Dica 4: evite fazer estoques de doces em casa ou ir com frequência a locais que favoreçam o consumo exagerado deles, afinal resistir a esse grupo alimentar não é tarefa fácil. Dica 5: reduza gradualmente as quantidades de açúcares adicionados em preparações como cafés e sucos. Exemplo: se você adiciona 2 colheres de açúcar no café, reduza para 1, fique por um tempo e depois retire totalmente. Dica 6: inclua na sua alimentação alimentos que possuem sabor amargo e azedo para “limpar” e acostumar seu paladar a gostar de outros sabores, reduzindo a preferência por doces. Dica 7: na mesma linha da dica anterior, evite ficar substituindo açúcar por adoçantes, pois o paladar doce permanece nessa troca, fazendo com que você continue buscando alimentos mais adocicados.Dica 8: coma devagar e saboreando. Comer rápido e de forma distraída favorece um maior consumo de alimentos. Em contrapartida, o comer mais atento, no qual se saboreia o alimento favorece o envio de sinais de saciedade, fazendo com que a saciedade ocorra mais rapidamente com quantidades menores. Dica 9: regularize o sono em quantidade e qualidade. Dormir mal traz consequências no dia posterior, diminuindo a saciedade, aumentando a fome, e esses fatores favorecem uma maior busca por alimentos hiperpalatáveis, incluindo doces. Dica 10: busque outras fontes de prazer e alívio. Os doces são um grupo alimentar muito buscado em momentos de tensões emocionais. Portanto, buscar outras formas de lidar com esses sentimentos é fundamental para evitar o consumo excessivo de doces. Você pode passear ao ar livre, conversar com um amigo, brincar com pets caso tenha um, tomar um banho relaxante, escutar uma música. Fazer terapia também ajuda.