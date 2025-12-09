Para a maioria das pessoas, o jantar é a refeição mais desafiadora do dia. Mas, com algumas estratégias simples para reduzir o tempo de preparo e ingredientes coringas, essa refeição pode deixar de ser um problema.\nDica 1: escolha ingredientes versáteis os quais podem ser utilizados em várias refeições de formas diferentes ao longo da semana. Exemplo: frango desfiado que pode ser congelado ou mantido alguns dias na geladeira e pode ser utilizado em uma combinação simples como arroz e feijão, ou em um prato específico e fácil de fazer como escondidinho. O mesmo pode ser feito com a carne moída. Ambos podem ser preparados em grandes quantidades de uma só vez e não exigem atenção o tempo todo nem técnicas muito elaboradas. Inclusive enquanto essas proteínas estão sendo preparadas, você pode realizar a próxima dica.