Com certeza você conhece alguém que usa ou já usou algum tipo de “caneta emagrecedora”, inclusive essa pessoa pode ser você. O uso cada vez mais comum pode dar a falsa impressão de que esse é o caminho mais “fácil e efetivo” para conquistar o tão sonhado emagrecimento. Mas a verdade é que para de fato o uso ser seguro e eficaz, são necessários alguns cuidados, como o controle dos efeitos colaterais e manutenção de uma ingestão alimentar nutricionalmente saudável e estratégica. E a coluna de hoje tem como foco esses aspectos. Lembrando que as dicas fornecidas aqui não substituem consultas com um nutricionista. Um dos efeitos principais do uso dos análogos é a redução drástica da fome. É comum que as pessoas passem a consumir baixíssimas calorias o que pode levar a diversos problemas e sintomas se a dieta não for bem manejada. Para isso, deve-se focar na qualidade e na maior densidade nutricional dos alimentos para aumentar o consumo de calorias para garantir uma boa nutrição, mas sem aumentar muito o volume alimentar, afinal o apetite se encontra reduzido. A introdução de alimentos como azeite, castanhas, pasta de amendoim, abacate, frutas secas podem ser boas opções. Outra dificuldade comum é adequar o consumo proteico, que não precisa ser extremamente elevado, mas o consumo muito baixo também é prejudicial, pois favorecerá a perda de massa muscular. Nesse ponto, temos alguns problemas como o fato de muitas pessoas não conseguirem comer um grande volume de alimentos por refeição, além do fato de que as proteínas aumentam a saciedade, o que limitaria ainda mais o consumo calórico. Portanto, o consumo deve ser estratégico. Nesse caso, as dicas são: fracionar as refeições e colocar um pouco de proteínas em cada uma delas para que o somatório no final do dia seja adequado. Algumas opções de fontes proteicas mais práticas são leite em pó, iogurtes, bebidas proteicas e também suplementos de whey e proteínas vegetais. Outra dica são os suplementos de whey sabor neutro que podem ser adicionados em opções salgadas. Uma estratégia que pode ser interessante é na hora de realizar as refeições principais, iniciar pelas fontes de proteínas do prato, garantindo um consumo suficiente antes que a saciedade chegue. O uso das canetas também pode provocar problemas com texturas dos alimentos, enjoos, sensação de estufamento, refluxo. Para esses sintomas, reduzir o volume das refeições, evitar alimentos muito gordurosos ou secos e difíceis de mastigar, optar por alimentos mais macios como purês, carnes e frango desfiados, evitar tomar líquidos e água junto às refeições podem ajudar. Para a constipação o consumo de água de forma fracionada e fibras como psyllium ou aveia podem ajudar.