Dica 1: comece pequeno. Se não come fruta, comece comendo uma fruta por dia no horário mais estratégico da sua rotina, ou seja, no momento do dia que você garante que irá conseguir comer. Pode ser no café da manhã em casa, na sobremesa ou na salada do almoço, no jantar. Se não come salada ou legumes, comece escolhendo aqueles que mais agradam o seu paladar e coma pelo menos uma vez ao dia. Crie primeiro o hábito, depois você aumenta as quantidades e a variedade. Dica 2: adicione alimentos fonte de proteína no máximo de refeições possíveis, pois elas auxiliam na promoção da saciedade, o que faz com que a vontade de beliscar seja evitada, favorecendo escolhas mais inteligentes ao longo do dia. Você pode adicionar ovos ou leite no café da manhã, iogurte ou whey protein nos lanches intermediários, por exemplo. Para veganos, pastas e patês à base de grãos e suplementos de proteínas vegetais são boas opções.Dica 3: limpe seus ambientes das “tentações” nas bancadas de cozinha e gavetas de trabalho. Não deixe no seu campo de visão alimentos que são problemáticos os quais você não tem controle ao consumir. Os alimentos dos quais você não tem controle algum, não faça estoques. Já aqueles que você até tem um certo controle, mas se tiver à vista você acaba comendo mesmo sem estar com fome, armazene em um local de difícil acesso como prateleiras mais altas, esconda-os, retirando do seu campo de visão. Dica 4: tire dez minutos da sua semana para fazer o planejamento das refeições. Planejar pode até levar um tempo maior no início, mas, uma vez feito o planejamento, você, além de reutilizá-lo fazendo algumas pequenas variações, economizará muito tempo da sua semana, além de impedir que você faça muitas refeições fora do planejamento alimentar. Para que esse planejamento seja prático, evite variar demais as refeições por dia. Realize essa variação por semana. Não invente moda demais. Comece pelo básico com refeições e lanches práticos. Defina quais refeições fará em casa e quais fará fora dela. Por mais que sua rotina seja diferente a cada dia da semana, normalmente existe uma previsibilidade do que você vai fazer em cada dia. Assim você consegue definir se vai comer fora ou não ou se levará de casa. Dica 5: tenha alimentos práticos e saudáveis à disposição como ovos, iogurtes naturais, atum enlatado, whey protein, frutas práticas que sejam fáceis de cortar como o mamão (corte ao meio e coma com colher, ou descascar como a banana ou que se coma com casca como maçã, pera, uva, morango).Dica 6: não se restrinja demais e evite proibições, pois isso pode provocar uma maior ansiedade e desejo por eles e você pode acabar perdendo o controle e jogar tudo por água abaixo. Se proponha inicialmente em reduzir pela metade o consumo deles. Exemplos: se hoje você come quatro pedaços de pizza, reduza para dois. Se come dois sanduíches grandes com batata e refrigerante tradicional, reduza para um sanduíche menor com refrigerante zero. Para facilitar a redução desse consumo, coma algo saudável antes de sair de casa como uma fruta com iogurte, uma dose de whey com fruta, um prato de salada com atum ou outra proteína. Comer algo saudável antes de sair para comer algo que você tende a exagerar pode ser uma excelente estratégia. Faça o teste!