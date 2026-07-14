Não é incomum que pais que estão acima do peso ou possuem obesidade tenham filhos que também possuem problemas com o peso. E isso, a longo prazo, pode provocar repercussões negativas na saúde. Nesses casos, a mudança dos hábitos deve acontecer em família, pois os filhos seguem o exemplo dos pais desde os primeiros momentos da introdução alimentar. Pensando em te ajudar nesse desafio de mudar os hábitos de toda sua família, trago algumas estratégias nutricionais que podem ser inclusive utilizadas de forma preventiva. Estratégia 1: organize o ambiente para oferecer o mínimo de estímulo ao consumo de alimentos ultraprocessados e favorecer o consumo de alimentos mais saudáveis. Exemplo: reduza drasticamente a compra de bolachas, biscoitos, salgadinhos e doces; compre mais frutas e alimentos para fazer lanches saudáveis como pães integrais, ovos e iogurtes naturais. Os alimentos “problemáticos” não necessariamente precisam deixar de existir na sua casa no início da mudança, mas não devem ficar de fácil acesso nem para os adultos e principalmente para as crianças. Estes devem ser deixados em locais de difícil acesso e visualização em potes escuros, no alto dos armários. Nas bancadas e na geladeira, em potes transparentes, mantenha frutas já higienizadas e prontas para o consumo. Estratégia 2: controlem os estímulos durante as refeições e realizem todas as refeições à mesa. Sentar na mesa faz toda diferença. Comer em frente à TV aumenta a distração e o maior consumo de alimentos, principalmente lanches. E vale ressaltar que de nada adianta sentar à mesa e ficar nas telas como celular ou com a TV ligada. Nesse momento, evitem outras distrações e foquem na comida. O ambiente deve estar tranquilo e os assuntos devem ser leves. Trazer problemas para a mesa prejudica a relação com a comida da família toda, principalmente das crianças. Estratégia 3: tenham horário preestabelecido para realizar as refeições, pois ter uma rotina de horários para se alimentar ajuda a reduzir os beliscos alimentares. E, se por acaso não for possível todos comerem juntos, estabeleçam uma rotina de horários para cada membro da família e ajuda a reduzir decisões impulsivas. Estratégia 4: não deixem todas as preparações na mesa, principalmente aquelas mais palatáveis. Deixar a comida exposta e de fácil acesso favorece um maior consumo. Em cima da mesa, deixe apenas a salada. O restante das preparações deixe no fogão ou em um balcão durante as refeições. Estratégia 5: independente da preparação, seja ela saudável ou não, tenham sempre disponível a salada para comer junto ou antes. Isso garante uma maior saciedade, além de agregar nutrientes à refeição. Estratégia 6: utilize pratos e colheres menores para se servir e comer. Isso dá uma ilusão para o cérebro que você está comendo porções maiores, ajudando no controle das quantidades. Comer em pratos maiores acaba fazendo com que não se respeite a saciedade, pois dificilmente as pessoas conseguem deixar comida no prato, mesmo estando já satisfeitas.