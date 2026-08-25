Emagrecer, é sem dúvida, o objetivo mais procurado nos consultórios médicos e nos de nutricionistas. Claro que tem uma forte busca estética por trás, mas melhorar os parâmetros de saúde também faz parte parte do aumento dessa busca. Na coluna de hoje trago algumas estratégias para ajudar a promover a perda de peso. Estratégia 1: coma em média 200 g de folhas e legumes no almoço e no jantar. Não importa o tipo, apenas coma. Capriche no consumo de folhas e legumes como brócolis, couve-flor, cenoura, abobrinha, qualquer um que você tolere e goste de consumir. As folhas estimulam a mastigação, o que estimula os sinais de saciedade. Os legumes, por serem mais densos, também ajudam nesse aspecto. O alto volume do consumo desses alimentos ajuda muito na saciedade, e, além de possuírem vitaminas, minerais, fibras e fitoquímicos, são baixíssimos em calorias. Consumir esses alimentos vai auxiliar no controle de comportamentos impulsivos, como beliscos alimentares, e a busca por doces. Cuidado apenas com o excesso de molhos e óleos utilizados nas preparações que podem agregar um alto valor calórico. Estratégia 2: coma feijão. O feijão, ao contrário do que muitos pensam, tem poucas calorias e é fonte de vários nutrientes e fibras, o que também ajuda na saciedade ao longo do dia. Estratégia 3: realize lanche da tarde. Esse é o maior desafio das pessoas, principalmente aquelas que trabalham fora. Aqui vale buscar lanches práticos, como frutas, castanhas e nuts, pão integral com queijo, iogurtes naturais, whey protein, barrinhas com ingredientes naturais, sementes, como chia e linhaça e também aveia. Muitas vezes, a ausência de lanches à tarde contribui para os exageros da noite. Uma dica extra: na correria do dia a dia é muito comum pular essa refeição, portanto, coloque um despertador programado para te lembrar de comer. Estratégia 4: mantenha uma boa hidratação. Pode ser que você confunda sede com fome e acabe comendo calorias extras, quando na verdade precisava apenas tomar água. A região do cérebro que controla essas necessidades é a mesma (o hipotálamo), por isso, beba água ao longo do dia. Estratégia 5: de preferência jante um prato de comida no jantar do que lanches. Caso, você prefira algo leve, reduza as quantidades. Normalmente, esse prato de comida tende a ter mais nutrientes e provocar mais saciedade que os lanches, mas, caso ainda sim prefira os lanches, sempre adicione uma boa quantidade de legumes, seja como ingrediente integrante ou na forma de salada antes de consumir esse lanche. Estratégia 6: sempre que puder, coma antes de sair de casa. Isso ajuda a reduzir o consumo de alimentos hiper palatáveis ao ir em eventos em que a oferta de comida é exagerada e a escolher o que de fato vale a pena comer no local. Exemplos do que comer antes: salada com proteína, iogurte com frutas, sementes e aveia, shake de whey protein com fruta e aveia, frutas e ovos cozidos.