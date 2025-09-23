Quem está buscando o emagrecimento sabe que não é um processo fácil. Mas existem algumas estratégias iniciais e simples que podem te ajudar nesse processo. Algumas podem parecer “bobas” e que não farão diferença, mas muitas pessoas ao utilizarem estratégias mirabolantes acabam desistindo logo no início. Portanto, começar pelo básico pode fazer a diferença entre conquistar seu objetivo ou não. Coloque em prática ainda hoje e veja seu processo fluir. Dica 1: Engane seu cérebro. Usar pratos menores pra comer pode dar a impressão pro cérebro que você esteja comendo muito, já que aparentemente o prato fica “cheio” mesmo tendo menos comida. Outra estratégia que pode ser usada é encher o prato que você já usa normalmente de alimentos com baixa densidade calórica, como verduras, legumes e frutas pouco calóricas como morango, melão, melancia, mamão. Assim comerá mais e preencherá o estômago, porém com alimentos que não prejudicarão seu emagrecimento. Dica 2: Beba um copo de água antes das refeições principais. Isso pode ajudar na saciedade. Outro ponto que vale a pena ser considerado é aumentar o consumo de água de forma geral. O hipotálamo sinaliza os sinais de sede e fome. Isso pode fazer com que você confunda sede com fome. Então, beba água e aguarde pra ver se o que estava sentindo era sede ou fome mesmo. Dica 3: Tenha hobbies pra se distrair da vontade de descontar as emoções na comida. Quando você perceber que está querendo aliviar alguma emoção comendo, se proponha a realizar algum dos hobbies pra se distrair. Pode ser atividades simples como pintar, desenhar, escrever, ler, dançar, caminhar. Você pode incluir também momentos de pausa como parar para observar o céu ou prestar atenção na respiração. Dica 4: Pratique a regra dos 5 minutos. Aguarde 5 minutos antes de comer algo que você esteja com vontade, mas que está fora dó deu planejamento alimentar. Resista ao impulso e fale pro seu cérebro que você aguardará 5 minutos para se decidir. Nesse tempo vá se distrair ou realizar alguma outra atividade. Esse intervalo te ajuda a repensar no que vai fazer e resistir ao impulso. Dica 5: Escove os dentes depois das refeições ou quando tiver vontade de comer doce. Limpar as papilas gustativas pode te ajudar a reduzir os impulsos por doces. Dica 6: Desinstale aplicativos de comida e descadastre o cartão. Além de evitar disparos de dopamina que te induzem a comer alimentos hipercalóricos o tempo todo, te impulsiona a preparar algo prático e rápido em casa mesmo. Afinal baixar o aplicativo e cadastrar o cartão dá um certo trabalho e talvez você veja que preparar algo em casa valha mais a pena. Para garantir que essa estratégia dê certo, tenha um arquivo com receitas práticas sempre a mão e garanta a compra dos ingredientes nas compras da semana.Dica 7: Utilize talheres menores para comer mais devagar e estimular a saciedade. Comer de forma concentrada e mais lenta dá tempo para o corpo enviar os sinais de saciedade, permitindo que você fique saciado com menor volume de comida. Trocar os talheres pode ajudar aquelas pessoas que têm dificuldade em comer devagar. Dica 8: Registre tudo que está comendo com fotos em um local que você consiga visualizar. Muitas vezes não temos noção do quanto abrimos exceções ou comemos mais do que o normal. Fazer registro vai te ajudar a perceber onde está falhando para fazer as correções necessárias.