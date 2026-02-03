O comer é um comportamento aprendido ainda nos primeiros anos de vida, e isso pode impactar a forma como a pessoa se alimenta e se comporta diante dos alimentos na vida adulta. Portanto, trata-se de um momento muito importante, pois definirá comportamentos futuros que impactarão a saúde do indivíduo e sua relação com a comida. O papel dos pais e cuidadores nesse processo é crucial, já que eles serão os responsáveis pela condução da introdução alimentar. Na coluna desta quarta-feira (4), trago algumas dicas do que deve ser levado em consideração para que a introdução seja realizada da melhor maneira possível, reduzindo os riscos de a criança desenvolver dificuldades e aversões alimentares.\nDica 1: Pais e cuidadores precisam adequar sua própria alimentação antes de iniciar a introdução alimentar do bebê, pois as crianças aprendem por imitação. Se os responsáveis não se alimentam bem, torna-se muito mais difícil que o bebê aceite uma alimentação saudável. Trata-se de um momento desafiador, que exige tempo e organização. Realizar mudanças de hábitos junto com a introdução alimentar da criança pode dificultar o processo. Por isso, o ideal é que essas mudanças ocorram com antecedência.