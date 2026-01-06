Está planejando engravidar em 2026? Saiba que os cuidados devem começar antes mesmo da gestação. A saúde da mãe e do pai influencia a concepção, o desenvolvimento e a saúde do bebê, inclusive a longo prazo. Por isso, os cuidados com o estilo de vida devem iniciar muito antes e não se restringem apenas à mãe. Hábitos como tabagismo e consumo de álcool devem ser evitados quando se decide engravidar. Esses hábitos podem afetar a fertilidade, a qualidade dos gametas masculinos e o desenvolvimento fetal durante a gestação.O sedentarismo também deve ser evitado. Outro ponto importante é o sobrepeso e a obesidade materna. O excesso de peso na gravidez pode levar a quadros como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, hipertensão, hemorragia pós-parto, crescimento intrauterino restrito e resultar em recém-nascidos grandes ou pequenos para a idade gestacional, macrossomia fetal, dislipidemia, hipoglicemia, trauma fetal, prematuridade e defeitos do tubo neural.Em contrapartida, a baixa estatura e o baixo peso materno estão associados à restrição do crescimento fetal. Vale lembrar que essas associações não são causas isoladas, mas fatores que contribuem para esses desfechos, que têm origem multifatorial. Ainda assim, é um alerta para a importância do controle do peso, evitando tanto o excesso quanto a redução excessiva antes mesmo da gestação.Se você já está grávida e acima do peso, não se desespere, mas busque orientação profissional para prevenir ao máximo o desenvolvimento desses quadros. Na fase de pré-concepção, devem ser realizados exames de rotina e a avaliação do estado nutricional da futura gestante, permitindo a correção de possíveis deficiências por meio de suplementação associada à melhora da alimentação.A avaliação do consumo e de possíveis deficiências de ferro, vitamina B12 e vitamina D deve ser feita nesse período. Caso sejam constatadas deficiências, a suplementação torna-se necessária. Os cuidados no período pré-gestacional têm como objetivo identificar sobrepeso, obesidade, desnutrição, deficiência de micronutrientes e hábitos prejudiciais, como sedentarismo, consumo de álcool e tabagismo, para que as modificações necessárias sejam realizadas, garantindo uma gestação saudável e o adequado desenvolvimento do bebê.A ingestão prévia de ácido fólico na forma ativa (metilfolato) é a mais indicada e deve ser iniciada antes da gestação para prevenir defeitos do tubo neural, que resultam em malformações do cérebro e da medula espinhal. A baixa variedade alimentar dificulta o alcance das necessidades de vitaminas e minerais; por isso, a dieta deve ser rica em frutas, leguminosas, legumes, verduras, cereais integrais e gorduras boas. Outro ponto a ser avaliado na pré-concepção é a qualidade do sono da mãe e do pai, pois ela influencia o equilíbrio hormonal e a saúde reprodutiva de ambos. A recomendação é adotar a higiene do sono, criando uma rotina que favoreça um descanso de qualidade.Por fim, o controle do estresse, tanto da futura mãe quanto do futuro pai, é fundamental, pois níveis elevados podem causar efeitos semelhantes aos de uma má qualidade do sono. Ter um filho é uma jornada, e os cuidados devem começar antes mesmo de ele existir. Dependendo dos hábitos de vida atuais, o processo de preparação pode levar mais de um ano.