Em uma breve pesquisa na internet, você encontrará listas imensas de alimentos que dizem ser “emagrecedores”. Existe também a lista dos alimentos que devem ser restringidos para que o emagrecimento aconteça. A verdade é que, como sempre disse por aqui e continuarei reafirmando, não existe alimento que emagrece ou que engorda. Tudo é contexto e o ganho de peso e o emagrecimento dependem de vários fatores. Mas darei uma dica coringa que não se trata de um alimento, mas de um grupo alimentar inteiro que não pode faltar na sua dieta quando se quer emagrecer e ter saúde ao mesmo tempo. E sabe o melhor de tudo? Esse grupo pode ser consumido à vontade, pois seus integrantes possuem baixa densidade calórica, ou seja, fornecem pouquíssimas calorias são ricos em fibras, que auxiliam no funcionamento intestinal, contribuem para saciedade, algo essencial no processo de emagrecimento, já que, quanto mais peso se perde, mais fome se sente. São ricos em fitoquímicos que são substâncias que atuam como antioxidantes e anti-inflamatórios, auxiliando na prevenção de doenças crônicas. São fontes de vitaminas e minerais que são importantes para o equilíbrio do organismo como um todo.E aí, consegue chutar que grupo é esse? Atenção que o segredo será revelado. Os alimentos que compõem esse grupo são os vegetais. E, para você que está na dúvida de quais são, eu me refiro ao brócolis, couve-flor, vagem, cenoura, berinjela, chuchu, abobrinha, tomate, pepino, beterraba e por aí vai. Nesse grupo também podemos incluir as folhas em geral, que trarão volume à refeição além das fibras e micronutrientes. Um dos motivos que contribuem com a saciedade é o aumento do volume estomacal e nisso eles têm um papel efetivo. Lembre-se de que batatas em geral não fazem parte desse grupo, ok? Isso não quer dizer que não podem ser consumidas, mas devem ser consumidas com moderação. Então, não tenha medo de consumir vegetais. Inclua em média 200g de vegetais no almoço e no jantar. Você pode incluir também em lanches intermediários, como no recheio de um sanduíche natural ou lanches noturnos quando não se tem o hábito de comer um prato de comida. O aumento desse consumo tende a auxiliar também na redução da vontade de beliscar ao longo do dia já que aumenta a saciedade e também no controle da vontade de doces pelo mesmo motivo.Uma alimentação muito restrita com alimentos que provocam pouca saciedade favorece a busca por alimentos mais calóricos. Você pode escolher consumi-los crus, cozidos ou refogados, mas cuidado com excesso de molhos, principalmente industrializados que possuem uma composição ruim. Prefira molhos saudáveis e em baixas quantidades caso tenham a base de azeite, pois, apesar de ser um alimento saudável, tem uma quantidade significativa de calorias, e, portanto, devem ser consumidos com moderação. Prefira molhos à base de iogurte, frutas, limão, vinagre e mostarda. Os vegetais costumam ser pouco valorizados ou consumidos em quantidades insuficientes já que eles se preocupam mais em retirar fontes de carboidratos e aumentar o consumo proteico nos processos de emagrecimento, mas eles são um grupo coringa que farão diferença não só no emagrecimento em si, mas na sua saúde e longevidade. É importante deixar claro que não estou dizendo que esses alimentos realizarão um milagre, mas com certeza vão te ajudar nesse processo.