Ser mais saudável é uma das metas mais buscadas pelas pessoas no início do ano. Mas acabam se perdendo ao longo do ano. Isso porque a forma como muitas pessoas impõem essa meta são insustentáveis ou pouco objetivas. A intenção da coluna desta quarta-feira é criar metas palpáveis para que você seja mais saudável este ano e segui-las de forma consistente até o final do ano. Lembrando que aqui o objetivo não é estético, apesar das sugestões que trago ajudar também nesse objetivo. Antes de iniciar, escolha uma forma de realizar um checklist dessas metas, pois o fato de marcar um check todos os dias ajuda na motivação para continuar cumprindo o que foi prometido, já que traz uma sensação de conclusão e recompensa. Pode ser um checklist em um papel, nas notas ou aplicativos do celular. Escolha a opção que você conseguirá preencher todos os dias. Outro ponto importante antes de iniciar é definir uma quantidade de dias mínimos para que elas sejam cumpridas ao longo do ano. Afinal, a vida é feita de imprevistos e é provável que você não consiga cumpri-las todos os dias. Você pode definir de acordo com o total de dias do ano. Por exemplo, fazer atividade física pelo menos 200 dias no ano todo. Monte o checklist de acordo com o número de dias que você definiu e não na meta. Vamos começar? Meta 1: comer pelo menos uma fruta por dia. Se você já faz isso, aumente para duas e assim por diante. Um total de três frutas por dia é uma excelente meta pensando em saúde. Outra opção aqui é considerar a variedade. Comer pelo menos quatro frutas diferentes por mês.Meta 2: Comer pelo menos um tipo de folha e um tipo de legume pelo menos uma vez por dia. Aqui é fundamental também trabalhar a variedade. Você pode definir nas compras fazer essa variação de forma semanal. Em relação às quantidades, quanto mais conseguir, melhor. Só não exagere nos molhos e pondere a quantidade de gordura na hora do preparo. Lembrando que legumes no vapor é uma boa opção e não precisa de gordura. Meta 3: Consuma fontes de fibras diariamente, além dos legumes e folhas. Você pode escolher uma opção como farelo de aveia, semente de chia, linhaça, girassol, abóbora ou psyllium. Lembrando que o feijão é também uma excelente fonte de fibras. Meta 4: manter a urina clara, quase transparente. A quantidade de água ideal para cada pessoa é diferente. Um parâmetro para saber se a quantidade que você está ingerindo é adequada é observar a cor da urina. Se estiver escura, aumente as quantidades e veja qual é o ideal para você.Meta 5: consuma moderadamente fontes de gorduras boas, como azeite, nuts e castanhas, abacate, óleo de canola e sementes, como chia e linhaça, pois elas são fontes de propriedades antioxidantes e ajudam na absorção de vitaminas. Agora vou fornecer dicas bônus que chamarei de metas de exceção, nas quais você irá definir a quantidade de dias de consumo e quantidade consumida de cada item. São eles: bebidas alcoólicas, açúcar, frituras e carboidratos refinados. Por exemplo, consumir fontes de açúcar apenas uma vez na semana.