Muito se diz sobre o que fazer para emagrecer, mas o que não fazer é tão importante quanto. Na coluna desta quarta-feira trago algumas sugestões do que não fazer, pois são ações que provavelmente serão inúteis ou poderão trazer resultados pouco duradouros. Sugestão 1: não restrinja grupos alimentares inteiros sem necessidade. Excluir alimentos que contenham glúten, lactose, carboidratos, entre outros, além de dificultar a adesão à dieta, pode causar deficiências nutricionais, pois eles são fontes de outros nutrientes também. Além disso, excluir um grupo alimentar não está diretamente relacionado com perda de peso. Para isso, precisa existir um déficit calórico. Alguns alimentos devem ser restringidos ou excluídos em caso de intolerâncias, alergias ou doenças específicas que exijam algum cuidado e não deve ser um comportamento realizado com o fim de emagrecimento. Sugestão 2: não exclua carboidratos. Eles são fontes de energia para os treinos e realização das tarefas diárias. A exclusão deles pode levar a alguns efeitos colaterais que dificultarão a adesão e manutenção do processo. É importante deixar claro que a restrição é diferente de exclusão. Restringir o consumo desse grupo alimentar pode ser uma boa estratégia para aqueles que costumam exagerar no seu consumo, pois é um grupo alimentar predominante na alimentação, e equilibrar seu consumo ajudaria na redução das calorias e, assim, ocorreria o déficit calórico. Lembrando que a qualidade dessas fontes é importante para a realização de um emagrecimento saudável. Aprender a consumir de forma consciente é mais efetivo do que ficar lutando para não consumi-los. Pare e pense: quantas vezes essa estratégia deu certo e não resultou no abandono do processo ou levou a um exagero posterior que provocou o reganho de peso? Sugestão 3: pare de buscar suplementos que prometem emagrecimento. No geral a causa do ganho de peso está relacionada aos maus hábitos alimentares básicos e desorganização alimentar. O suplemento não fará diferença alguma se a base não estiver adequada e organizada para garantir a continuidade do processo. Não pule etapas. A suplementação só será necessária em caso de deficiências nutricionais já estabelecidas ou para auxiliar no processo, mas não será o responsável pelo seu emagrecimento. Sugestão 4: pare de olhar para o processo do vizinho. Você não tem o mesmo metabolismo, a mesma história, estilo de vida nem as mesmas questões emocionais, sociais e relação com a comida que a outra pessoa. Você é um ser único e pode se inspirar, mas não querer os mesmos resultados que o outro, pois isso trará frustrações e sensações de impotência, atrapalhando seu processo. Sugestão 5: pare de pular refeições. Deixar de comer por horas ou retirar refeições pode te fazer sentir mais fome e será mais difícil controlá-la e fazer boas escolhas, além de não fazer diferença se você acabar compensando as calorias nas refeições que escolher fazer. Sugestão 6: pare de gastar dinheiro com produtos fitness e invista em uma alimentação básica sendo a maior parte de alimentos in natura e minimamente processados. Sugestão 7: não retire tudo que você gosta de comer da alimentação. O equilíbrio do consumo pode te ajudar a manter-se no processo. Mas faça isso de forma inteligente. Evite ter estoques em casa daqueles alimentos que você tem dificuldade de controle e quando for comer, evite comê-los quando estiver com muita fome, pois as chances de exageros são enormes. Você pode dividir o prato com alguém, comer algo antes de sair de casa para amenizar a fome, por exemplo.