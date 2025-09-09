Imagine ter de cozinhar em uma cozinha que tem uma geladeira cheia e bagunçada, excesso de itens que não usa nas gavetas e armários, além de uma despensa desorganizada e cheia de produtos vencidos. Já pensou o quanto a desorganização pode te atrapalhar a ter uma vida saudável? Isso pode parecer bobo e não fazer sentido para você, mas a desordem pode levar ao desânimo, preguiça, procrastinação, além de fazer com que você demore mais tempo para fazer o que precisa ser feito. Um ambiente limpo e organizado traz clareza para o cérebro e deixa o dia a dia mais prático. Na coluna desta quarta-feira trago um passo a passo para que você comece ainda hoje a se organizar para ter uma vida mais saudável. Passo 1: organize e limpe sua despensa e geladeira. Livre-se de todos os produtos vencidos da despensa e os alimentos perdidos na geladeira. Limpe os dois locais e organize os produtos de acordo com a data de vencimento. Coloque na frente aqueles que vão vencer primeiro. Não se esqueça da limpeza e organização do freezer. Passo 2: se livre da bagunça e utensílios em excesso. Isso pode fazer você ficar mais tempo dentro da cozinha, pois você perderá mais tempo para achar aquilo que necessita. Passo 3: se possível, renove as panelas e compre utensílios que estão faltando e podem facilitar sua vida como facas afiadas, descascadores, miniprocessador, um ralador, uma boa frigideira, potes herméticos que fazem o alimento durar muito mais tempo e consequentemente você cozinhará menos vezes na semana. Mas fique atento para não gastar com coisas inúteis e que trazem trabalho para limpar, ok? O mercado está cheio desses utensílios e eletrodomésticos. Foque no básico! Passo 4: faça uma lista de compras antes de ir ao mercado. Isso ajuda a ter uma maior organização, evita desperdício, além de você ganhar tempo. Passo 5: adquira potes transparentes para armazenar alimentos, pois eles facilitam a visualização de tudo que tem dentro da geladeira e freezer. Além de evitar o desperdício, faz com que você selecione o que vai cozinhar mais rapidamente. Adquira uma etiquetadora ou uma fita adesiva branca para colocar informações importantes nos potes como nome da preparação e data de quando foi feito. Se forem alimentos retirados da sua embalagem original e que possuem datas de validade, você pode colocar quando foi aberto, a data de vencimento e o prazo de tempo que deve consumir . Passo 6: tenha um bloco de anotações para anotar sempre que precisar comprar ou recomprar um produto ou alimento. Isso facilita na hora de fazer a lista de compras. Passo 7: mantenha uma lista pregada na geladeira com os alimentos e preparações que tem dentro do freezer e geladeira e vá riscando de acordo com o consumo. Isso te ajuda a não esquecer de consumir os alimentos e preparações disponíveis. Passo 8: mantenha os utensílios e temperos que mais usa na hora de cozinhar em locais de fácil acesso. Passo 9: no trabalho, se livre da gaveta das guloseimas. Se tiver geladeira disponível no local, leve e deixe alguns alimentos práticos para garantir um lanche saudável, assim você não corre o risco de esquecer. Você pode levar aveia, frutas, iogurtes, whey protein, pães, atum enlatado. Se tiver fogão, você pode levar ovos, creme de ricota ou cottage ou até mesmo um requeijão light para fazer receitas práticas. Dica extra: nós também comemos com os olhos, e ter uma mesa bem feita e um prato visualmente bonito te ajudará a manter uma rotina saudável. Portanto, sempre que possível, monte a mesa das suas refeições como se fosse receber uma visita. Você não precisa de muito, basta um prato, um copo e um par de talheres mais bonitos para usar no dia a dia.