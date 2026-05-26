A organização da casa é fundamental para ter um ambiente mais funcional e que favoreça escolhas mais saudáveis. Na coluna desta quarta-feira trago dicas práticas para que você crie esse ambiente na sua casa. Dica 1: deixe as frutas higienizadas na bancada ou já cortadas em potes dentro da geladeira. Aqui vale também congelar frutas para fazer um smoothie ou vitaminas rápidas. Dessa forma você vai parar de deixar as frutas perderem. Além disso, terá o estímulo visual que ajudará no aumento da ingestão desse grupo de alimentos. Dica 2: mantenha uma garrafa térmica cheia de água sempre perto de você. Se for necessário, tenha mais de uma delas distribuídas nos cômodos da casa. Assim, você terá sempre um lembrete visual para beber água e evita postergar o consumo. Dica 3: se possível, troque os potes de plástico coloridos por potes de vidro transparentes. Além de conservarem melhor os alimentos, seja dentro ou fora da geladeira, facilita a visualização, favorecendo o consumo e auxiliando na hora de incluir o que realmente precisa na lista de compras e manter os hábitos. Afinal, uma das desculpas mais comuns para deixar os hábitos saudáveis de lado é esquecer de comprar algo. Dica 4: tenha pelo menos duas receitas práticas em mãos que sejam de rápida preparação e utilizem poucos ingredientes e utensílios como um bolo nutritivo de caneca ou panqueca de frigideira. Elas vão te salvar em momentos de correria e cansaço do dia a dia. Tenha um estoque de alimentos coringas para lanches rápidos como iogurte natural, ovo, nuts, whey protein, pão integral, atum enlatado, frutas, farelo de aveia e sementes como chia e linhaça. Dessa lista podem sair receitas super nutritivas. Dica 5: deixe sua roupa de academia e tênis já separados para o dia seguinte. Para isso, mantenha a gaveta com itens de academia sempre organizada para facilitar até mesmo na hora da escolha. Você pode inclusive deixar as peças que combinam juntas para não perder tempo pensando e evitar gasto de energia que pode inclusive te desanimar para fazer o que precisa ser feito. Não esqueça de separar o par de meias também. Dica 6: desapegue do excesso de itens de cozinha. Cozinha cheia de objetos inúteis cria mais bagunça, procrastinação e atrapalha a criatividade, além de provocar preguiça na hora de cozinhar. Nesses casos menos é mais. Dica 7: mantenha armários e geladeiras organizados por setores para facilitar a visualização e ganhar tempo na hora das preparações. Utilize etiquetas para facilitar a visualização e reorganização dos itens. Dica 8: monte um cardápio com todas as refeições que vai realizar na semana, inclusive lanches para não ter de gastar tempo pensando no que vai fazer. Dica 9: deixe tudo engatilhado na noite anterior. Separe os ingredientes dos lanches, as marmitas e os suplementos. Dica 10: invista em luzes indiretas (como arandelas e abajures) para auxiliarem no sono de qualidade. Chegar em casa e desligar as luzes principais e manter as luzes indiretas ligadas auxilia na indução do sono. Roupas de cama e travesseiros confortáveis também ajudam nesse processo. Um sono de qualidade é um dos pontos que influenciam a manter uma alimentação mais equilibrada e maior longevidade.