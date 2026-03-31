A Páscoa está chegando e eu adoraria dizer: aproveite. Afinal, a Páscoa é só uma vez ao ano. Mas a verdade é que, além de os ovos de chocolate durarem por muito mais tempo, existem outras datas comemorativas ao longo do ano em que a comida é um dos principais focos, o que faz com que esse tipo de pensamento não faça sentido e impactando a saúde como um todo. Portanto, aprender a aproveitar esses momentos com equilíbrio é o caminho para se ter saúde sem deixar de aproveitar. Na coluna desta quarta-feira (1º), trago algumas dicas para esse feriado de Páscoa.1. Compartilhe o excesso de doces. Quanto mais estoque tiver em casa, mais difícil será resistir.2. Não armazene doces e chocolates na porta da geladeira, pois toda vez que abrir vai ‘dar de cara’ com eles e vai querer comer um pedaço, mesmo que não esteja com vontade. Por isso, retire da embalagem principal, divida em porções em potes menores, de preferência escuros para não chamar atenção e guarde em um local pouco visível como no fundo da prateleira da geladeira. Deixe o restante em um local que você não acessa o tempo todo como em um armário alto.3. Prefira consumir após grandes refeições para evitar picos de glicose e exageros, já que estará saciada da refeição que realizou.4. Após o consumo, uma boa estratégia é beber um copo de água para limpar o paladar e escovar os dentes logo em seguida. Isso de alguma forma poderá te ajudar a parar de beliscar e comer a quantidade planejada.5. Não consuma quando estiver com muita fome, pois as chances de exageros são enormes. 6. Não consuma o doce e chocolates como uma refeição isolada, mas sim como complemento. Assim, você consegue aproveitar sem precisar recusar consumir grandes quantidades. Pode consumir um pedaço após comer um lanche ou adicionar uma porção às receitas. 7. Se você não ganhou muito chocolate, evite comprar em excesso. 8. Se você está em processo de emagrecimento, cuidado com ovos e chocolates fits, pois eles podem até ter ingredientes mais saudáveis, porém as calorias podem ultrapassar as versões tradicionais. Claro que a qualidade alimentar importa, mas você deve focar nesse aspecto na alimentação como um todo e não somente nos doces. E saber dessa informação evita com que você ache que pode comer à vontade só porque é mais saudável. Às vezes é mais estratégico comer pouco da sua versão preferida, pois te garantirá mais satisfação. Comer algo que não gosta muito pode levar a uma maior procura por doces depois para de fato te satisfazer. 9. Não importa o tipo do chocolate, o mais importante é o consumo equilibrado. Mas as versões com mais cacau tendem a provocar um menor consumo e maior satisfação com uma menor quantidade. Se for do seu gosto, vale a pena investir nessas versões. 10. Para o almoço de Páscoa: realize um café da manhã completo. Nada de fazer jejum, pois isso leva à perda de controle e você pode acabar comendo muito mais do que deveria. Faça escolhas. Você realmente precisa comer tudo que está disponível? Olhe todas as opções e coloque no prato somente aquelas que realmente valham pena e agrade seu paladar.