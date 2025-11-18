O que você consegue fazer em 5 minutos para ser mais saudável? Pode ser que não venha nada na sua cabeça agora, mas na coluna desta quarta-feira vou te mostrar que nesse curto espaço de tempo você pode realizar várias pequenas tarefas que te ajudarão a ter mais saúde. A ideia é fazer pelo menos uma ação nos três períodos do dia (manhã, tarde e noite). Se você é esquecido, pause a leitura agora e já programe o despertador em momentos estratégicos para fazer isso. Se ainda assim, em algum desses períodos, você não tiver esse tempo disponível, adicione duas ações em um único período (você pode dar um intervalo entre elas). Escolha o período mais tranquilo do dia. O importante é tentar fazer as três ações que podem se repetir no dia seguinte ou você pode implementar ações diferentes para cada dia da semana. Se você já se organizou com o despertador, você está pronto pra começar. Vamos lá?