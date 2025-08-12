Você sabe o que é resistência à insulina? Nosso corpo, mais especificamente o pâncreas, produz o hormônio insulina, em que uma das funções é retirar a glicose do sangue e jogar para dentro das células para servir como fonte de energia. Isso é importante para impedir que o corpo atinja altos níveis de glicose no sangue (hiperglicemia), condição que pode levar ao surgimento de doenças como diabetes tipo 2, esteatose hepática não alcoólica (gordura no fígado) e doenças cardiovasculares. Quando há uma condição em que as células do corpo não respondem adequadamente à insulina, chamamos esse quadro de resistência à insulina. A insulina precisa se ligar a um receptor nas células para cumprir seu papel. Vamos imaginar que a insulina seja uma chave e o receptor seja a fechadura. Na resistência à insulina, a fechadura sofre uma alteração e faz com que a chave tenha dificuldade de se encaixar. Portanto, a insulina não consegue cumprir sua função. Para prevenir e tratar esse quadro, existem algumas estratégias nutricionais. E é sobre elas que falo na coluna desta quarta-feira (13). Estratégia 1: diminua o consumo de carboidratos refinados, alimentos feitos com farinhas brancas, doces ricos em açúcares, refrigerantes. Estratégia 2: aumente o consumo de legumes, verduras, leguminosas, grãos e cereais integrais, além de frutas. É importante evitar os sucos de frutas e consumir as frutas in natura. Estratégia 3: evite comer muitas calorias e excesso de carboidratos à noite, pois nesse período a insulina não funciona de forma muito eficiente. Estratégia 4: realize déficit calórico, ou seja, coma menos calorias do que consome. O excesso de calorias piora o quadro. Estratégia 5: reduza o consumo de gordura saturada presente em alimentos ultraprocessados e carnes vermelhas. E aumente o consumo de gorduras insaturadas presentes em óleos vegetais, abacate, oleaginosas. Estratégia 6: reduza ou exclua o consumo de álcool. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas altera o funcionamento da insulina. Estratégia 7: se você está acima do peso, busque emagrecer. O excesso de gordura abdominal, especialmente a gordura visceral (localizada nos órgãos), agrava o quadro. Para isso, todas as dicas anteriores são válidas. Estratégia 8: faça atividade física, pois ela contribui não somente para a redução de peso, mas também para a melhora metabólica em si, ajudando na captação da glicose do sangue para a célula. Estratégia 9: tenha um sono de qualidade. O sono desregulado afeta o funcionamento da insulina. Esse é um dos hábitos mais difíceis de modificar. E as adaptações levam tempo e a implementação de uma rotina. Portanto, para te ajudar nessa missão, pesquise sobre a higiene do sono, teste e inclua as estratégias que sejam mais eficazes para você. Estratégia 10: se possível, consuma um prato de salada antes das refeições principais. Isso, além de ajudar na saciedade, ajuda a controlar a glicemia da refeição. Por fim, não se esqueça de realizar exames regulares.