Whey hidrolisado ou isolado. A não ser em casos específicos, como dificuldades de digestão ou intolerância à lactose, essas versões são desnecessárias. Além de terem um custo mais alto, não oferecem vantagens ou benefícios adicionais em relação às versões concentradas, que são mais em conta.Pré-treinos. A maioria desses suplementos possui uma combinação de ingredientes com evidência científica fraca ou nenhuma evidência. Outros possuem um ou mais componentes com boa evidência, mas apresentam limitações que impedem a utilização correta para que façam efeito. Por exemplo, a beta-alanina e a creatina possuem boa comprovação, mas não atuam como estimulantes. Além disso, necessitam de uso contínuo para melhorar o desempenho: é preciso tomá-las de forma constante, e não pontual. Portanto, de nada adianta tomá-las somente antes dos treinos. Fora isso, a quantidade presente no produto pode ser inferior à necessária para o indivíduo que o utiliza. Alguns ingredientes devem ser consumidos em quantidades baseadas no peso individual, e os pré-treinos não permitem essa individualização. Muitos provocam um efeito placebo, por isso você precisa avaliar o custo-benefício. Na maior parte das vezes, quando trazem algum efeito, isso se deve à presença da cafeína. Esta, sim, tem um bom respaldo científico, mas as quantidades devem ser individualizadas de acordo com o peso do indivíduo. Nesses casos, é mais interessante consumir o suplemento de cafeína de forma isolada, que, além de ter um benefício real, costuma ter um custo menor.BCAAs (aminoácidos de cadeia ramificada). Eles costumam ser utilizados por praticantes de musculação com a intenção de preservar, recuperar e até ganhar massa muscular. Mas, se o indivíduo consome quantidades suficientes de proteínas completas por meio da alimentação, isso já é suficiente. Em relação ao ganho de massa muscular, para que isso de fato aconteça, o corpo não precisa somente desses aminoácidos isolados, mas, sim, de todos eles. Se quiser investir em suplementos, vale mais a pena investir em whey protein, que é uma proteína completa.Termogênicos. Esses produtos prometem aumentar a queima de gordura. Acontece que esse aumento ocorre de forma muito discreta, sendo insuficiente para provocar um resultado significativo. Assim, acabam sendo um dinheiro mal gasto.Colágeno. Sua suplementação ainda provoca muitas discussões entre os profissionais que a indicam. O colágeno em si é importante para a saúde da pele. A grande questão aqui é que sua suplementação é ineficiente. O colágeno é uma proteína que, antes de ser absorvida pelo corpo, é quebrada em partículas menores (aminoácidos). Ao serem absorvidos, esses aminoácidos não necessariamente formarão colágeno novamente nem chegarão à pele. A verdade é que nosso corpo os utiliza para diversas funções importantes e os recruta para realizá-las. Portanto, não há garantia de que serão destinados à pele. Além disso, nosso corpo é capaz de produzir colágeno naturalmente. Para isso, é necessário consumir alimentos que sejam fontes de vitamina C, zinco, ferro e proteínas. Vale lembrar que a saúde da pele não depende somente da alimentação. Hábitos saudáveis, como o uso de protetor solar e a ausência de tabagismo, também são importantes.