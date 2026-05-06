Produzida e desenvolvida pela Moonshot e dirigida por Selton Mello, a série Original Globoplay Sessão de Terapia volta ao streaming a partir do dia 22 de maio com novas discussões sobre saúde mental. Desta vez, o psicanalista Caio Barone, protagonista da trama, interpretado pelo próprio Selton Mello, amplia sua agenda de pacientes para tratar de questões contemporâneas delicadas.\nEntre os assuntos centrais que vão permear as novas conversas estão: maternidade versus pressão social e relógio biológico, cuidado familiar e inversão de papéis entre pais e filhos, autocobrança e pressão corporativa, negação do envelhecimento e hipervalorização da juventude.\nNesta temporada, Caio Barone surge mais ameno e focado no seu autocuidado. Diante desse cenário, ele retoma os estudos, busca atualização e, pela primeira vez, aceita supervisionar colegas. Ao consentir monitoria para Érica (Olívia Torres), ele acaba confundindo os sentimentos e acredita que possa estar vivendo um ‘date’ (encontro romântico), o que o desestabiliza e o faz buscar apoio.