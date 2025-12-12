Cravada no coração do distrito de Buenolândia, na região da cidade de Goiás, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário passa a contar a partir deste mês com proteção integral enquanto tramita em lei um processo de tombamento definitivo. A medida integra o Projeto Rota da Fé - Peregrinação pelas Igrejas de Goiás, lançado em julho deste ano pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). Considerado por historiadores e pesquisadores do patrimônio como o primeiro templo religioso erguido no território goiano, o prédio ajuda a contar a história goiana por meio de sua arquitetura. No entorno da igreja, por exemplo, encontram-se uma cruz e um poço artesanal, ambos reconhecidos pela comunidade como elementos antigos do patrimônio local. “A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é um marco da formação do nosso Estado. Garantir sua proteção e futura restauração é assegurar que nossa história permaneça viva para as próximas gerações”, comenta a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes. Para a gestora, o tombamento provisório representa um avanço fundamental na política de preservação do patrimônio histórico de Goiás.Estudos complementares que serão feitos no próximo ano poderão confirmar o valor histórico dos elementos que cercam a igreja. Embora não haja registros formais, relatos de moradores indicam que o poço já existia quando Buenolândia possuía apenas três casas, apresentando características de escavação associadas ao estilo bandeirista. A igrejinha de Buenolândia pertence à Catedral de Sant’Ana, na cidade de Goiás, detentora da documentação do bem. Neste ano, uma reforma completa na catedral realizada pelo Governo do Estado foi finalizada, o que garantiu o uso do bem, localizado ao lado da Praça do Coreto, que também está fechada para um projeto de requalificação. O restauro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário está previsto para 2026, sob coordenação da Secult Goiás. A execução ficará a cargo de empresas especializadas em preservação de bens tombados, garantindo que a recuperação respeite a história e a arquitetura original do templo. O Projeto Rota da Fé – Peregrinando pelas Igrejas de Goiás tem a finalidade de preservar templos históricos e fortalecer o turismo religioso, por meio de ações de restauração, valorização patrimonial e reforço da identidade cultural.Já o tombamento provisório é uma ferramenta cautelar prevista em lei que impede qualquer ação que possa danificar, alterar ou descaracterizar o bem histórico, assegurando sua integridade até a conclusão dos estudos técnicos. Na prática, possui a mesma força do tombamento definitivo, proibindo demolições ou reformas substanciais sem autorização dos órgãos responsáveis.A abertura do processo foi encaminhada ao Conselho Estadual de Cultura, acompanhada do relatório de vistoria elaborado pelo Núcleo de Preservação do Patrimônio Material e Imaterial da Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico da Pasta. Em parecer favorável, o Conselho reconheceu a relevância histórica, arquitetônica e simbólica da Igreja de Nossa Senhora do Rosário. Com a deliberação, a Secult Goiás dará continuidade aos estudos técnicos necessários para a elaboração do dossiê que subsidiará o tombamento definitivo.