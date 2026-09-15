A cidade de Goiás recebe, a partir desta quarta-feira (16), às 19 horas, a segunda edição da Farolete: Mostra de Artes do Vídeo. Com direção artística e curadoria de Benedito Ferreira e Emilliano Freitas, o evento segue até sábado (19) e reúne trabalhos de artistas brasileiros e internacionais. A programação é gratuita e inclui exibições no Museu das Bandeiras (MUBAN) e uma conferência de abertura on-line.Um dos principais destaques desta edição é a exibição de obras da artista chilena Gloria Camiruaga (1941–2006), nome fundamental da videoarte latino-americana. A Farolete apresenta Popsicles (1982), El pan nuestro de cada día (1985–1987) e Casa Particular (1990), trabalhos realizados durante a ditadura de Augusto Pinochet que ocupam um lugar singular na produção audiovisual experimental do Chile.“Trazer Gloria Camiruaga para a Farolete é também reconhecer uma história da arte latino-americana que ainda circula muito pouco no Brasil. São trabalhos realizados há décadas, mas que chegam até nós com uma força impressionante. Para mim, é especialmente bonito pensar que essas imagens serão vistas na cidade de Goiás, em diálogo com artistas que estão produzindo hoje”, afirma Benedito Ferreira.Para Emilliano Freitas, realizar uma mostra internacional de vídeo na cidade de Goiás é parte central da proposta do projeto. “Farolete nasceu do desejo de fazer essas imagens circularem a partir daqui. Queremos pensar a cidade de Goiás como um ponto a partir do qual podemos estabelecer conversas com artistas de diferentes lugares. Ter obras de Gloria Camiruaga nesta segunda edição reforça esse desejo e a vocação internacional que a mostra vem construindo.”Além de Camiruaga, a seleção internacional reúne trabalhos de artistas ligados ao Brasil, Chile, Estados Unidos, Espanha, Itália e Reino Unido. A programação brasileira combina obras escolhidas por chamada pública com trabalhos de artistas convidados.A segunda edição da Farolete começa com uma conferência on-line do pesquisador chileno Sebastián Valenzuela-Valdivia, com mediação de Paulo Duarte-Feitoza. Na quinta e na sexta-feira, o público poderá acompanhar as sessões de vídeo na área externa do Museu das Bandeiras. A programação inclui também uma sessão especial do Videoarteclube da Universidade de Brasília (UnB), com curadoria da pesquisadora e professora Bia Morgado.\tFaroleteRealizada pela primeira vez em 2025, a mostra nasceu na cidade de Goiás como um espaço dedicado à exibição do vídeo como prática artística. Em sua segunda edição, busca aproximar produções contemporâneas de trabalhos históricos e promover encontros entre artistas de diferentes lugares a partir de uma cidade do interior do Brasil. SERVIÇOEvento: Farolete – Mostra de Artes do Vídeo | 2ª ediçãoData: Quarta-feira (16) a 19 de setembro de 2026Local: Museu das Bandeiras – Cidade de Goiás Abertura em 16 de setembro,em formato on-lineSessões presenciais de 17 a 19 de setembro Programação gratuita Informações: instagram.com/mostrafarolete