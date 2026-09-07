A cena do crime é a bancada, a arma é a dissimulação e o álibi perfeito é um prato bem executado. A segunda temporada de Infiltrado na Cozinha já tem data para reabrir suas investigações: dia 16 de setembro, às 21h45, no GNT e no Globoplay, no plano Premium. Com oito episódios de 45 minutos cada, exibidos agora duas vezes por semana, às quartas e sextas-feiras, a atração consolida o formato de mistério gastronômico no canal.Com a premissa de entregar “Ainda mais sabor de mistério”, a nova temporada propõe uma experiência ainda mais instigante, convocando o espectador a atuar como o 4º detetive. O trio formado por Paola Carosella, Fabão e Luana Zucoloto retorna ao programa focado e determinado a elevar suas habilidades de investigação, revendo táticas e testando novas técnicas para não deixar escapar nenhum impostor. Para identificar o infiltrado a cada receita, a disputa ganha recursos inéditos com a chegada das enigmáticas dicas da Esfinge e o uso estratégico da temida sala de interrogação, onde os competidores são sabatinados pelos jurados. Cada episódio tem um tema e conta com duas etapas de avaliação: uma prova inicial, mais simples, e um desafio final de maior complexidade.Sob o comando de Paola Carosella, o programa segue combinando o universo culinário com o humor espontâneo e o suspense, reforçando a premissa de leveza, respiro e entretenimento para o público. Na bancada de análise, o olhar dos jurados está ainda mais apurado. Fabão e Luana Zucoloto retornam com o desafio redobrado de separar os profissionais gabaritados dos farsantes audaciosos, tentando desmascarar os impostores levando em consideração os mínimos detalhes.\tApós as degustações, os jurados elegem o melhor prato e tentam desmascarar o impostor da rodada. Ao final, o autor da melhor receita fatura R$ 10 mil. Já o infiltrado leva R$ 10 mil se passar ileso pela investigação, podendo acumular até R$ 20 mil no episódio, caso conquiste o paladar do júri e mantenha seu disfarce intacto até o fim. Exibida às quartas e sextas-feiras, às 21h45, a nova temporada de Infiltrado na Cozinha estreia em 16 de setembro no GNT e no Globoplay, no plano premium, com o primeiro episódio aberto para degustação. Com formato original e produção da Moonshot, o programa tem direção geral de Roberto d’Avila, produção executiva de Cris Moraes e roteiro de Jorge Vaz Nande.