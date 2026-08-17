Pirenópolis será o ponto de partida para uma discussão sobre agronegócio e desenvolvimento sustentável no segundo episódio da série especial JN nas Ruas, do Jornal Nacional, da Globo. Na atração desta terça-feira (18), Renata Vasconcellos e César Tralli deixam o estúdio e percorrem diferentes regiões do Brasil para ouvir os eleitores e conhecer histórias relacionadas a temas considerados fundamentais para o futuro do País. A reportagem exibida em Piri é conduzida por Graziela Azevedo e acompanha Maressa Vilela, empresária que administra propriedades da família em Mato Grosso e aposta na integração entre pesquisa, produtividade e preservação ambiental. Aluna de um curso de gestão e governança em São Paulo, ela defende o investimento em ciência como caminho para proteger a natureza e, ao mesmo tempo, valorizar a produção rural.O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a receber o JN nas Ruas – Brasil que Ensina, em sua estreia na segunda-feira (17). Em debate, duas das maiores preocupações da população: saúde e segurança pública. Na reportagem de Pedro Bassan, o público conheceu as histórias dos cientistas Valber Frutuoso e Miriam Ferreira, que vivem na fronteira entre a pesquisa de ponta na Fiocruz e a violência da região ao redor. Nascida no complexo da Maré, Miriam dedica seu trabalho ao combate de bactérias causadoras da meningite. Valber desenvolve um medicamento a partir de uma planta que o pai usava para tratar um problema gástrico.Em Florianópolis, onde se passa o terceiro episódio, os temas em debate são tecnologia, inovação e geração de empregos. A reportagem de Graziela Azevedo acompanha os jovens engenheiros Igor Marinelli e Gabriel Lameirinhas. Juntos, ainda na universidade, eles tiveram a ideia de fundar uma empresa de inteligência artificial, hoje com filiais em outros países. Inspirados pelos desafios enfrentados por seus pais na manutenção industrial, eles desenvolveram soluções capazes de monitorar e prever falhas em equipamentos, gerando empregos e oportunidades.No quarto episódio, em Recife, Renata e Tralli conversam com eleitores sobre empreendedorismo, educação financeira e gastos públicos. A reportagem de Pedro Bassan apresenta a trajetória de Manu Oliveira, que nasceu no sertão cearense e criou uma iniciativa voltada à formação de empreendedores e à geração de renda. Ao lado de personagens que encontraram novos caminhos profissionais por meio do conhecimento e da capacitação, ela mostra como o empreendedorismo pode transformar vidas e comunidades.Em São Paulo, os eleitores debatem habitação e transporte público no quinto episódio. Graziela Azevedo conta a história de Giva Pereira, que criou uma empresa de entregas de mercadorias em regiões que enfrentam a falta de urbanização e a insegurança. A reportagem também acompanha a rotina de Laure Silva, uma das funcionárias da empresa, que trabalha na favela de Paraisópolis, onde está construindo a própria casa. Juntos, eles representam cidadãos que encontram soluções diante da falta de políticas públicas adequadas.No último episódio, Renata e Tralli conversam com eleitores a bordo de um barco na travessia Manaus-Belém. Durante a viagem, o tema principal é a educação. Pedro Bassan apresenta as trajetórias da médica e almirante Maria Cecília Barbosa, primeira mulher a comandar um hospital da Marinha do Brasil, e da soldado Daphener Victória dos Santos, primeira mulher a operar um blindado dos Fuzileiros Navais. Duas histórias marcadas por estudo, dedicação e superação de barreiras, que reforçam a importância da educação como instrumento de transformação social.De norte a sul, JN nas Ruas – Brasil que Ensina mostra a importância do debate sobre os temas que mais preocupam o eleitor na hora do voto. E convida os brasileiros a conversar e trocar ideias sobre os caminhos para o desenvolvimento do País. A série vai ao ar até sábado (22), no Jornal Nacional.