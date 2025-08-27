Para quem não abre mão de um bom cineminha, chegou uma das datas mais esperadas do ano. Começa nesta quinta-feira (28) e segue até 3 de setembro a Semana do Cinema, campanha nacional que oferece ingressos a apenas R$ 10 para todos os filmes em cartaz. A iniciativa é promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) e conta com a participação de redes de cinema em todo o Brasil. Além dos preços reduzidos, a ação também movimenta o setor exibidor, atrai novos públicos para as salas e reforça a experiência coletiva de assistir a um filme na telona.Na última edição, realizada em fevereiro, mais de 4,2 milhões de ingressos foram vendidos. A expectativa é superar essa marca. Em Goiânia e região metropolitana, já confirmaram participação as redes Cinemark (Flamboyant Shopping e Passeio das Águas Shopping), Cineflix (Aparecida Shopping), Cinemais (Shopping Bougainville, Portal Shopping e Portal Sul Shopping), Cinépolis (Shopping Cerrado), Kinoplex (Goiânia Shopping), Moviecom (Buriti Shopping) e Cinex (Centro Cultural Oscar Niemeyer). Pré-estreias e salas especiais não fazem parte da campanha.A programação dos cinemas goianos inclui filmes de comédia, ação, terror, animação e ficção científica. Estão em cartaz produções como Os Caras Malvados 2 (foto), Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, Corra Que a Polícia Vem Aí! e Faça Ela Voltar. A campanha também é uma oportunidade para quem perdeu estreias recentes e deseja assistir aos sucessos da temporada em tela grande por um preço acessível. Em sua sétima edição, a Semana do Cinema reforça o papel cultural das salas de exibição no Brasil. Realizada duas vezes por ano, a ação já levou mais de 20 milhões de pessoas ao cinema desde a estreia, em 2022, mostrando o apelo do projeto junto ao público. Para a Feneec e para as redes participantes, a iniciativa é vista como uma estratégia de aproximação com a plateia, incentivando novos hábitos de consumo e ajudando a consolidar o cinema como espaço de lazer, convivência e formação cultural.