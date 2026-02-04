Para os amantes de cinema, começa nesta quinta-feira (5) e segue até o dia 11 de fevereiro, a oitava edição da Semana do Cinema, promovida pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec). A ação tem preço fixo de R$ 10 para sessões até 17 horas, e de R$ 12 para sessões após esse horário.\nVários shoppings com salas de cinema em Goiás estão participando da promoção. Algumas das redes de cinema que farão a exibição cinematográfica e vão participar do desconto são: Cinemais, Cinemark, Cineflix, Kinoplex, CineX e Moviecom. Durante esses sete dias, todos os filmes em cartaz estão inclusos na ação — inclusive os indicados ao Oscar, como O Agente Secreto, Marty Supreme e Valor Sentimental.\nOs valores são promocionais e não é necessário apresentar qualquer tipo de documento de comprovação. A promoção é válida para todas as sessões, em todos os horários, incluindo finais de semana – exceto pré-estreias e exibições especiais.