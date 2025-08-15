Cortejos culturais, exibição de filmes, passeios ciclísticos, visitas guiadas e discussões tomam conta das ruas e prédios de Goiânia, cidade de Goiás e Pirenópolis durante a Semana do Patrimônio: o Patrimônio é Seu, é Nosso, é de quem Usa. Com extensa agenda para celebrar o Mês do Patrimônio, o Iphan Goiás promove ações gratuitas a partir deste domingo (17) em diversos pontos culturais e de memória das cidades históricas e da capital.\nA ideia da Semana do Patrimônio é estimular o sentimento de pertencimento e a participação comunitária, além de despertar novos olhares sobre a preservação histórica. A agenda se estende, por exemplo, para os patrimônios imateriais e culturais de cada cidade. Em Pirenópolis, por exemplo, um cortejo musical será conduzido pelas ruas históricas, partindo da Igreja Matriz do Rosário, despertando a cidade ao som de dobrados e marchas festivas.