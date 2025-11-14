Atriz, autora e uma das vozes mais autênticas do humor contemporâneo. Mônica Martelli está de volta aos palcos goianos com o espetáculo Minha Vida em Marte, sequência de Os Homens São de Marte… E é pra Lá que Eu Vou!, sucesso de público e marco em sua trajetória. A única sessão será neste domingo (16), no Teatro Rio Vermelho. Em Anápolis, a apresentação foi cancelada por motivo de logística, segundo a produção do evento. A peça marca o retorno da personagem Fernanda, agora diante das dores e ironias do casamento e da maturidade. Escrita e protagonizada por Martelli, com direção da irmã Susana Garcia, a montagem transforma crises conjugais, solidão e autoconhecimento em humor. “As mulheres têm muita dificuldade de falar do próprio envelhecimento. Na nossa mentalidade, uma mulher velha não teria mais atrativos sexuais, não reproduz mais. É uma sociedade que enaltece a juventude. A menopausa é mais uma fase da vida da mulher”, explicou a atriz em entrevista ao POPULAR. Conhecida por abordar temas femininos com leveza e humor, Mônica fala sobre as descobertas que vêm com o tempo e o quanto aprendeu a rir das próprias quedas. “As falhas e os fracassos nos formam e nos fortalecem”, afirma ela. Na entrevista, Martelli revela ainda os novos olhares que lançou sobre si mesma desde a estreia da peça em 2017, comenta a cumplicidade com a atriz goiana Ingrid Guimarães, reflete sobre o envelhecimento sem filtros e o poder curativo do riso. Confira!