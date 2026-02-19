Da casa de vidro para o BBB 26, Marcelo foi eliminado no quinto paredão da temporada, com 68,56% dos votos, em uma disputa contra Solange Couto e Samira. Ao relembrar sua trajetória, ele reconhece erros cometidos no programa e afirma que deveria ter se expressado mais. “Senti falta de externar meus pensamentos. Era importante que o público soubesse o que eu estava pensando”. Na entrevista a seguir, o ex-participante analisa os fatores que atrapalharam sua permanência na competição e faz um balanço de sua passagem pelo reality.\nComo resume o que foi o Big Brother Brasil para você?\nO BBB, para mim, foi a realização de um sonho. Me inscrevo desde 2014. Sei que tive minhas flutuações no jogo. Não consegui me mostrar por inteiro, tive minhas falhas e consigo reconhecê-las. Dentro da casa já percebia isso, e aqui fora só se confirmou. Mas estou muito feliz, viveria tudo de novo. Se fosse chamado novamente para participar, iria com outros olhos, com outra garra, com um posicionamento diferente e sendo 100% eu. Acredito que não consegui entregar totalmente quem eu sou.