Em Coração Acelerado (Globo), Janete Garcia é uma mulher guiada pela emoção e pela intensidade. Para Leticia Spiller, 52, que dá vida à personagem, trata-se de uma heroína raiz, capaz de provocar sentimentos fortes no público. “Ela é pura emoção. É aventura, música, arte, amor e paixão, mas também dor, tristeza e sofrimento. É uma heroína que faz o coração pulsar e acelerar”, avalia.A história de Janete começa de forma conturbada, especialmente por causa da relação com Alaorzinho (Daniel de Oliveira). O casamento, que parecia certo, acaba não acontecendo porque o empresário não oferece o apoio necessário para que a artista siga seus sonhos. “Todo parceiro deveria dar suporte para a mulher brilhar, e isso não acontece ali”, defende a atriz.Mesmo diante da possibilidade de uma vida confortável ao lado de um noivo milionário, Janete escolhe outro caminho. “Ela poderia ter sido uma mulher acomodada, mas preferiu encarar o desafio de seguir o coração e a própria intuição”, explica a atriz.Ao voltar à fictícia Bom Retorno, após 20 anos, a personagem é obrigada a enfrentar suas fragilidades. “Ela precisa atravessar a floresta escura, ir ao fundo do poço para voltar melhor, com a visão mais clara”, conta Leticia, que diz acreditar que, em algum momento da história, Janete voltará a cantar. “Estou contando com isso”, diz, aos risos.Leticia também aposta em uma reaproximação de sua personagem com Alaorzinho, agora casado com a irmã de Janete, Zilá (Leandra Leal). “O sentimento entre eles permanece. Eles são um grande amor um do outro, mas o público é quem vai dizer”, afirma.Para compor Janete, Leticia abriu “gavetinhas de emoções” que, segundo ela, são ferramentas fundamentais na profissão de atriz. “Ser mulher ainda é difícil neste País, que ainda é machista e ainda mata mulheres, infelizmente. Isso me dá uma tristeza muito grande. Precisamos estar unidas”, comenta.Nos bastidores, a atriz comemora a troca em cena com a intérprete mais jovem que vive sua filha Agrado, Rafaella Justus. “A gente se identificou de cara, criou uma cumplicidade muito bonita”, diz. “Com a Isadora Cruz também foi uma identificação incrível.”Fora da ficção, Leticia fala com carinho do próprio filho, Pedro Novaes, intérprete de Leonardo em Três Graças. “Sou completamente babona. Ele é um doce, e não tem um dia em que alguém não me pare para elogiá-lo”, afirma. “Aqui na emissora também exaltam o talento dele. Já decidi que vou trabalhar de babador (risos).”