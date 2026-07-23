É sempre por Noites Goianas que a caminhada começa. Antes mesmo da meia-noite, o Largo do Rosário reúne quem veio cantar, ouvir ou apenas acompanhar o cortejo que percorre o centro histórico da cidade de Goiás. Transformada em uma das principais experiências culturais da antiga Vila Boa, a Serenata da Lua Cheia preserva uma tradição musical que atravessa gerações e impulsiona o turismo da antiga capital.\nA edição deste sábado (25) terá um significado especial. Em meio às comemorações pelo aniversário de Goiás, o cortejo contará com a participação do cantor Marcelo Barra e deve atrair um público ainda maior. Hotéis e pousadas já registram alta ocupação para o fim de semana, reflexo de um evento que passou a integrar o roteiro de visitantes de diferentes partes do País.\nÀ frente da Serenata da Lua Cheia, promovida pelo Museu Casa de Cora Coralina desde 2009, Marlene Vellasco acompanhou de perto a transformação de um encontro que começou tímido e passou a atrair visitantes de diferentes estados, movimentando a economia da cidade. “Conseguimos resgatar a serenata e fazer com que ela hoje se torne um grande produto não só de emoção, mas também econômico”, resume a diretora do museu.