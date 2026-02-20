Jiraya Uai, Carlos e Jader, Brenno Paixão, Zé Ricardo e Thiago e Wam Baster agitam o fim de semana em Goiânia com apresentações gratuitas neste sábado (21) e domingo (22) no Setor Morada do Sol, iniciando a programação do pós-carnaval da Prefeitura de Goiânia. A folia aporta em diferentes regiões da capital até o dia 1º de março e terá, ainda, show dos Barões da Pisadinha, no Jardim Novo Mundo e Jardim Pompeia.\nOs shows acontecem em palcos montados ao ar livre e com entrada franca, começando pela Região Noroeste, na Praça Antares, no Setor Morada do Sol, a partir das 18 horas. A ideia da programação é alcançar diferentes bairros, reforçando a proposta de descentralizar os eventos culturais, estender a folia e levar música, cultura e lazer para diferentes pontos da cidade.\nO anúncio da iniciativa foi feito na abertura do projeto Música no Bosque, no último dia 13, pelo prefeito Sandro Mabel, reforçando o calendário cultural entre fevereiro e março na capital. O duo Barões da Pisadinha se apresenta em duas datas: no dia 28 de fevereiro no Jardim Novo Mundo, região leste, e 1º de março no Jardim Pompeia, região norte de Goiânia.